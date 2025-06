Nicolas Batum est libre : où jouera-t-il la saison prochaine ?

Nicolas Batum a décliné sa player option à 4.9 millions de dollars pour la saison prochaine, annonce Shams Charania d'ESPN. Très estimé au sein de la franchise, l'ancien capitaine de l'équipe de France a la possibilité de tester le marché, mais l'intérêt mutuel reste grand entre les Clippers et lui d'après les mêmes sources.

Ty Lue et la plupart de ses joueurs à Los Angeles n'ont cessé de répéter que Nicolas Batum était indispensable au groupe de par son expérience et ses qualités de facilitateur de jeu. La saison dernière, d'après BBall Index, "Batman" était même l'un des deux meilleurs "extra-passeurs" de toute la NBA avec Luke Kornet. Son altruisme et sa compréhension du jeu éclipsent largement ses 4 points et 3 rebonds de moyenne.

On sait que Nicolas Batum et sa famille se plaisent à Los Angeles, mais encore faudra-t-il trouver un deal qui contentera toutes les parties. Des contenders pourraient être tentés de proposer une nouvelle - et dernière ? - aventure à l'ailier qui fêtera ses 37 ans en décembre. Possiblement au sein d'une équipe qui a des ambitions encore plus élevées ou en tout cas un effectif qualitativement meilleur pour pouvoir y parvenir...