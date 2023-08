Nicolas Batum : « On n’est pas mort, on va se relever »

L’honneur est sauf. Enfin presque. Il faut le dire vite. Sortie de la Coupe du Monde après deux défaites d’entrée contre le Canada (65-95) et la Lettonie (86-88), l’équipe de France a enfin décroché une victoire en venant difficilement à bout du Liban (85-79) ce mardi. Les Bleus n’ont pas brillé mais ils ont assuré l’essentiel. La réaction de Nicolas Batum après coup :

« On a voulu réagir. On était neuf seulement, sans Big Men c'était compliqué. Nous aussi on était très déçu de ce qu'il s'est passé. Mais on est une grande équipe quand même. Malheureusement pour certains, on n’est pas mort, on va se relever. C'est un gros coup sur la tête, mais il fallait montrer de la fierté ce soir. On s'est battu. Mentalement c'est dur mais on est resté soudé, unis. Le Liban a très, très bien joué et ça reste quand même une jolie victoire. On a eu un gros déjeuné ensemble entre joueurs. On a essayé de décompresser, de rigoler, de rester ensemble, soudés, parce qu'il reste deux matches et il faut les gagner. Il y a des enfants qui nous regardent, il ne faut pas lâcher. Il faut montrer aux gens qu'on ne va pas lâcher ce maillot. C'est ce qu'on a essayé de faire ce soir et c'est ce qu'on va essayer de faire sur les deux prochains matches. »

On leur souhaite, parce que, non, Nicolas Batum, peu nombreux sont ceux à espérer que l’équipe de France « meurt. »

L’équipe de France se fait peur, mais se console face au Liban