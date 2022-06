Nicolas Batum sera agent libre cet été. Le Français a en effet décidé de décliner sa player option de 3,3 millions de dollars, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. Cela ne signifie pas qu’il quittera les Los Angeles Clippers pour autant. Lui et la franchise restent mutuellement intéressés et pourraient trouver un nouvel accord au mois de juillet.

Batum sort d’une saison à 8,3 points et 4,3 rebonds par rencontre. Il a brillé dans une équipe pour laquelle il a joué plus de 90% des matches en tant que titulaire cette année. Sa défense et son leadership sont particulièrement précieux pour cette équipe qui a de grandes ambitions.

Sa signature à Los Angeles a relancé sa carrière, alors qu’il s’enfonçait de plus en plus profondément sur le banc de Charlotte. C’est pourquoi il a récemment prêté allégeance à Tyronn Lue, son coach, avec qui il aimerait terminer son aventure en NBA.

"Tyronn Lue m’a sauvé la vie. Donc je reste avec Tyronn Lue jusqu’à ce qu’on me dégage, si on ne me dégage pas avant (la fin de sa carrière)", a-t-il déclaré au micro de la First Team.

À 33 ans, le vice-champion olympique signera probablement l’un de ses derniers contrats professionnels. Il est éligible à 10,9 millions de dollars sur deux ans, une réelle augmentation par rapport à son précédent deal. Il faut également rappeler que Nicolas Batum touchera encore 8,9 millions des Hornets, qui l’ont coupé, l’année prochaine.

Avec le retour imminent de Kawhi Leonard, les Clippers visent le titre pour 2023. Il y a de grandes chances que Batum regagne le banc, derrière Paul George et les nombreux ailiers de l’effectif. Mais son profil reste très recherché chez les contenders. Lui, de son côté, aimerait certainement tenter de remporter une première bague en NBA. Tout pointe alors vers une re-signature du Français.

Néanmoins, il ne faut négliger aucune éventualité dans cette ligue. Les Warriors, champions cette année, étaient notamment sur le dossier la dernière fois qu’il était libre. Maintenant qu’il est à nouveau disponible, rien n’empêche Golden State de lui faire une offre, qu’il sera sans doute difficile de refuser. Qui sait ce qui peut arriver ?

