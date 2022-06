Les Clippers, destination la plus plausible de Kyrie Irving en cas de trade

Kyrie Irving et les Brooklyn Nets sont dans une impasse. En cas de séparation, les Clippers apparaissent comme destination plus plausible pour le meneur que les Lakers ou les Knicks.

Alors que Kyrie Irving et les Brooklyn Nets se trouvent dans une impasse, les rumeurs de départ du meneur battent leur plein. Les Lakers, les Clippers et les Knicks sont apparemment prêts à tenter leur chance s’il est réellement disponible. Et parmi ces trois équipes, les Clippers se démarquent comme la piste la plus plausible.

Vers un transfert de Kyrie Irving ?

La situation d’Irving aux Nets reste très floue. On ne sait pas encore exactement ce qui bloque les deux camps dans la signature d’un nouveau contrat ou d’une extension. D’après Jake Fischer du Bleacher Report, la franchise aimerait proposer un contrat à court terme avec des conditions, tandis que le joueur demanderait un engagement à long terme.

Peut-être que cela pourrait les conduire à la rupture, mais il est aussi possible que cette rumeur ne soit qu’un moyen de faire pression sur le camp adverse dans les négociations. Les équipes rivales peuvent tout de même se préparer à l’éventualité dans laquelle le meneur serait mis sur le marché.

Depuis son arrivée à Brooklyn, le joueur affiche des moyennes de 27,1 points, 6 passes et 4,7 rebonds par match, à 49% au tir et 40,6% à trois points. Il sera très difficile pour le front office de remplacer une telle contribution par un trade ou une signature. Le GM Sean Marks fera donc son possible pour conserver Irving ou compenser sa perte.

Le joueur a jusqu’au 29 juin pour activer sa player option de 36,5 millions de dollars pour la saison 2022-2023. Compte tenu de la situation salariale des deux franchises de Los Angeles, elles devront passer par un transfert pour le récupérer. Cela arrangerait également New York. Un tel scénario impliquerait que la star des Nets active son option, ce qu’il fera probablement.

Si départ il y a, un trade apparaît ainsi comme l’option la plus crédible. Et si trade il y a, les Clippers sont clairement le partenaire le plus logique.

Les Lakers et les Knicks, deux pistes peu probables

Les Lakers, destination fantasmée par de nombreux fans, auront de grandes difficultés à récupérer Irving. D’abord, ils devront absolument se séparer de Russell Westbrook dans cette transaction. Et puisqu’e les Nets n’accepteront sans doute pas d’échanger Irving contre l’ancien MVP, leur unique solution serait peut-être bien un all-in avec leurs tours de draft. Les Lakers ont peu de chances de convaincre Brooklyn quoiqu’ils fassent et ce transfert semble hautement improbable.

Kyrie Irving, l'unique chance des Lakers sur ce dossier

Les Knicks sont déjà une option plus crédible. Si Kyrie Irving venait à partir par la free agency, ce serait la seule des trois équipes à pouvoir le signer directement. Cela leur demanderait toutefois une certaine gymnastique dans laquelle ils devraient se séparer de quelques joueurs. Ils ont également de nombreux contrats à proposer dans un trade. Julius Randle (23,8M), Evan Fournier (18M), Alec Burks (10M), Nerlens Noel (9,2M), Kemba Walker (9,2M), Cam Reddish 5,9M) sont notamment de possibles assets.

La franchise new-yorkaise ne dispose pas non plus du statut de contender des équipes de Los Angeles. Bien que le joueur affectionne particulièrement la ville, leur situation sportive reste un désavantage conséquent. Et malgré leurs nombreux assets, ils pourraient difficilement rivaliser avec la potentielle offre des Clippers.

Les Clippers, la meilleure des trois options

Aux côtés de Kawhi Leonard et Paul George, Irving pourrait avoir l’opportunité de décrocher un deuxième titre sous Tyronn Lue. L’ancien champion garde une attache à l’entraîneur des Cavaliers de 2016 et pourrait être séduit à l’idée de le retrouver. Il n’est pas difficile de voir pourquoi il pourrait s'intéresser à cette destination.

De leur côté, les Clippers ont longtemps cherché une star au poste de meneur pour accompagner leurs deux ailiers. Reggie Jackson s’est révélé être un excellent porteur de balle, mais la perspective de recruter un joueur du calibre d’Irving pourrait les faire changer d’avis. Ils sont en tout cas intéressés si l’on en croit Shams Charania.

Surtout, la franchise a de nombreuses options pour monter un trade. Norman Powell (16,8M), Marcus Morris (16,4M), Luke Kennard (14,4M), Robert Covington (12,3M), Reggie Jackson (11,2M) et Terance Mann (1,9M) ont des contrats simples à transférer et utiles pour Brooklyn. Ils sont dans une excellente situation si les Nets sont réellement ouverts à un échange.

Covington pourrait par exemple dynamiser la défense de l’équipe, tandis que Powell ajouterait de la taille et que Jackson pourrait devenir le nouveau porteur de balle de l’effectif. Mann est aussi une pièce intéressante si les Clippers sont prêts à le céder. Avec tous ces contrats, il est également envisageable d’imaginer Joe Harris, Patty Mills ou Seth Curry partir en direction de Los Angeles. Le champ des possibles est large, il y a matière à négocier.

La position des Clippers en fait de loin la destination la plus plausible, parmi les trois équipes évoquées, pour Kyrie Irving. La franchise dispose de la flexibilité sportive et financière idéale pour mettre au point un trade. Reste désormais à voir si le meneur est réellement disponible et jusqu’où Los Angeles est prêt à aller pour s’attacher ses services.

