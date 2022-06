Kyrie Irving irrespectueux envers Steve Nash ?

L'information a fait du bruit lundi. Kyrie Irving et les Brooklyn Nets seraient dans une impasse concernant les négociations pour un nouveau contrat. A tel point que selon Shams Charania de The Athletic, les Knicks et les Lakers souhaiteraient profiter de l'aubaine et le recruter. Il n'a pas fallu longtemps pour que des médias (re)commencent à tirer dans les pattes du meneur All-Star.

Stephen A. Smith a ainsi raconté sur le plateau de First Take que les rumeurs sur un certain dédain de la part de Kyrie Irving pour son coach Steve Nash sont réelles. Les deux hommes s'entendaient plutôt bien avant que Nash ne devienne le head coach des Nets, mais les déclarations d'Uncle Drew sur le fait que l'équipe n'avait pas vraiment de coach et que tout le monde en était un au sein de l'équipe. Smith a cette fois évoqué une situation précise.

"Vous savez ce que j'ai découvert, ce qu'on m'a dit ? Kyrie Irving dirigeait ses propres séances d'entraînement la saison dernière. Steve Nash entraînait ses joueurs pendant un temps sur le terrain. Quand ils avaient terminé, Kyrie venait prendre cinq gars et conduisait son propre entraînement. Vous vous rendez compte à quel point c'est irrespectueux pour Steve Nash ? Il faisait ses propres entraînements ! Il les rend fous ! [...] Dans ce cas de figure, comment voulez-vous que l'équipe lui offre un contrat max sans aucune restriction ?"

Kyrie Irving commence à être habitué à entendre des choses sortir sur son comportement. Est-ce que cela le fera réagir au-delà du tweet de lundi, où était intégré une image de Brother Mouzone de The Wire en train de sourire ? Par ses déclarations, récentes ou non, sur le fait qu'il se voyait comme un dirigeant chez les Nets, au même titre que Kevin Durant, Kyrie a dans tous les cas donné le bâton pour se faire battre et tout le monde va observer de près ce qu'il se passera autour de lui dans les semaines qui viennent...

