Nicolas Batum va commenter les Bleus à l’Euro et au Mondial

On savait que TF1 avait décroché les droits TV des prochaines compétitions de l'équipe de France, notamment l'Eurobasket 2025 à la fin de l'été et la Coupe du monde 2027. On sait désormais qui sera au micro pour commenter les rencontres des Bleus en Pologne, puis en Lettonie.

D'après BeBasket, le groupe TF1 a choisi de confier le lead à Grégoire Margotton, voix habituelle des équipes de France de football et de handball. Margotton a déjà commenté du basket dans sa carrière, notamment le All-Star Game et les Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996 au côté de George Eddy, lorsqu'il travaillait chez Canal Plus.

Pour accompagner le journaliste, TF1 s'est offert les services de Nicolas Batum, jeune retraité international et ancien capitaine des Bleus jusqu'à sa fin de parcours en sélection après les Jeux Olympiques 2024 à Paris. "Batman" est en revanche toujours en activité en NBA, où il disputera une nouvelle saison avec les Los Angeles Clippers à la rentrée.