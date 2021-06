Nike et Converse présentent la collection Space Jam A New Legacy

LeBron James l'a lui même annoncé : cet (son) été sera rythmé par la sortie tant attendue de Space Jam : A New Legacy. C'est donc au tour du King de partir jouer avec Bugs Bunny et sa bande. Comme prévu, Nike et Converse ont fait main basse sur l'ensemble de la collection sneakers et textile, et bien sûr la première chose qui nous a sauté aux yeux est le premier aperçu de la LeBron 19.

Cette 19 qui sera l'une des star du film, avec son shape agressif et posé sur une assez surprenante air unit qui va prendre tout le pied. On sent que la division performance de la marque au Swoosh a voulu alléger la modèle, et à part la cage de plastique qui part de la semelle pour aller récupérer le laçage, tout semble épuré.

La LeBron 18 n'a pas été pour autant oubliée, puisque ce sont trois coloris de la version low qui seront proposés. Des swooshes très "toonesques" s'accorderont avec les logos "Tune Squad" et les détails révélant certaines rivalités historiques entre certains Looney Tunes : Bugs vs. Marvin le Martien, Titi vs Grosminet, et le Roadrunner vs ce satané Coyote. Une Air Force 1 low sera aussi au programme, avec les héros cousus par dessus le swoosh.

Chez Converse, vous retrouverez deux Chuck Taylor et une Pro Leather low rendant là encore hommage aux héros du film, complétés par hoodie, short, sac et tshirt. celui de la suite tant attendue du film Space Jam. Nike s'est gardé la part du lion avec les maillots des deux équipes, les shorts et un superbe bomber siglé "Tune Squad".

La sortie de toute cette belle collection se fera au début du mois de juillet, et attendant vous pourrez vous délecter de la bande annonce du film.

Les images de la collection Space Jam A New Legacy :