Nike et Uninterrupted collaborent sur une LeBron 20

Uninterrupted, la marque de développement des athlètes fondée par LeBron James et Maverick Carter, se retrouve de nouveau associée à Nike sur un modèle signature du King.

Cette fois ci c'est la superbe LeBron 20 qui sert de playground, avec pour code couleur la charte graphique du logo de Uninterrupted, à savoir du noir sur l'upper en tissu, du blanc sur la languette et du bleu sur le haut de ladite languette, le talon et le Swoosh, sans oublier les deux petites croix sur le second Swoosh gris. L'intérieur du pied est quand à lui en ton sur ton, avec le logo cousu sur la virgule.

Une pastille est placée sur le talon, et les messages SPEAK et TRUTH (pour reprendre le slogan "speak your truth") sont imprimés sous les semelles. Et la semelle, parlons en : elle sera dorée , et frappée du mot Uninterrupted sur l'avant. Celles de l'intérieur sont elles aussi imprimées, et deux paires de lacets seront fournis avec la paire.

Cette LeBron 20 exclusive et limitée sera disponible le 14 avril prochain., histoire d'être parfaitement armés pour les playoffs.

Les images de la Nike LeBron 20 Uninterrupted