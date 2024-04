Nike dévoile ce qui devrait être le logo pour Wembanyama, ça envoie !

Une grande partie du continent américain a été le spectacle d'une éclipse totale hier. L'occasion pour Nike de sortir son premier teaser concernant une gamme très probablement dédiée à Victor Wembanyama. La mention « somewhere in South Texas » (quelque part au sud du Texas) et le logo alien ne laisse que peu de doute.

The total eclipse has just begun. 🌕🌖🌗🌘🌑 pic.twitter.com/ihGr5mFzai — Nike Basketball (@nikebasketball) April 8, 2024

L'éclipse pourrait être une image avec Wembanyama, OVNI qui plonge la NBA dans l'obscurité en prenant son contrôle. Bref, c'est très réussi d'un point de vue marketing et le logo est franchement pas mal !