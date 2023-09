Nike prépare une Dunk pour le prochain match NBA à Paris

L'histoire d'amouuuuuuur entre Nike, Jordan Brand et Paris continue et ne semble pas prête de s'arrêter. Alors que la NBA semble poser pour un long bail ses valises dans notre capitale, et après une très belle Air Force 1 commémorative proposée il y a deux ans, c'est cette fois ci une Dunk low qui va célébrer le prochain match joué sur le sol français. L'upper en cuir se partage entre blanc et gris olive, complété par un Swoosh noir.

La semelle est assortie au reste et un logo NBA pixellisé apparait sur le côté. A l'intérieur de la semelle vous retrouverez la mention Paris.

Rien de follement original, mais une paire qui sera collector et une fois de plus en édition limitée. La sortie se fera en janvier 2024, à l'approche du game entre Cleveland et Brooklyn.

Les image de la Nike Dunk Low Paris