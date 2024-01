Les résultats de la nuit en NBA, celle de Nikola Jokic

Spurs @ Hornets : 120-124

Sixers @ Magic : 124-109

Nuggets @ Celtics : 102-100

Hawks @ Heat : 109-108

Suns @ Pelicans : 123-109

Pacers @ Trail Blazers : 115-118

Nets @ Lakers : 130-112

Nikola Jokic fait chuter Boston au TD Garden !

- Première défaite de la saison pour les Boston Celtics au TD Garden ! Après 20 victoires à domicile depuis le début de la saison, la franchise du Massachussetts a été battue par les Denver Nuggets (100-102). Sans surprise, Nikola Jokic a été excellent avec 34 points, 12 rebonds et 9 passes décisives.

Le Serbe a formé un duo particulièrement productif avec Jamal Murray, auteur de 35 points, 8 rebonds et 5 passes décisives. Dans un match serré et accroché, le collectif des Celtics a longtemps résisté malgré la maladresse de Jayson Tatum (22 points à 9/24 aux tirs) ou de Jaylen Brown (13 points à 6/19 aux tirs).

Dans les derniers instants, Tatum a d'ailleurs eu l'opportunité d'égaliser. Mais bien défendu par Kentavious Caldwell-Pope, il a loupé cette ultime tentative. Une belle bataille entre deux des meilleures équipes de la NBA avec une victoire finale pour Nikola Jokic et ses hommes.

- Le coup de la rechute pour les Los Angeles Lakers ? Mieux sur les derniers matches, les Californiens ont lourdement chuté à domicile face aux Brooklyn Nets (112-130). Pourtant devant à la pause, les Lakers se sont totalement écroulés au retour des vestiaires.

Surclassés dans le troisième quart-temps, LeBron James (24 points, 11 rebonds) et ses partenaires ont subi un 38-22 sur la période pour laisser filer ce match. En sortie de banc, Cam Thomas a profité des largesses défensives adverses avec 33 points.

Et malgré une copie sérieuse d'Anthony Davis (26 points, 12 rebonds), les Lakers ont concédé une nouvelle défaite inquiétante. Face à des Nets qui restaient sur une série de 4 revers consécutifs...

Les Lakers, la priorité à un trade pour un meneur ?

Le show Devin Booker, Murray encore décisif

- Avec son record de la saison, Devin Booker a porté les Phoenix Suns sur le parquet des New Orleans Pelicans (123-109). Avec 52 points en 37 minutes, l'arrière a réalisé son second match à plus de 50 unités contre cette équipe afin de s'offrir un succès facile.

A ses côtés, Kevin Durant a également été actif avec 26 points, alors que Jusuf Nurkic a eu un bel apport dans la peinture avec 15 rebonds, 9 passes décisives et 5 points. En face, Zion Williamson (24 points) et Brandon Ingram (17 points, 11 passes décisives) ont bien tenté de limiter les dégâts.

Mais les Pelicans n'ont jamais trouvé la solution pour endiguer le show Booker.

- La fête gâchée pour le Miami Heat ! Lors de la soirée hommage à Udonis Haslem, les Floridiens ont perdu face aux Atlanta Hawks (108-109). Et décidément en forme depuis le début des rumeurs à son sujet, Dejounte Murray a encore été décisif.

Après son tir victorieux contre l'Orlando Magic (106-104), l'ex-joueur des San Antonio Spurs a inscrit un panier primé à deux secondes du terme pour donner la victoire aux siens. Auteur au total de 22 points, il a aussi pu compter sur les soutiens de Bogdan Bogdanovic (17 points), Jalen Johnson (15 points) et Saddiq Bey (14 points) en l'absence de Trae Young.

En face, le Heat n'a pas été capable de faire la différence malgré un Jimmy Butler efficace (25 points à 8/10 aux tirs). Bam Adebayo (21 points) et Tyler Herro (25 points) ont également fait le boulot, mais sans être décisifs.

DEJOUNTE REALLY HIT GAME-WINNERS IN BACK-TO-BACK GAMES 🤯 pic.twitter.com/JAmH5y3iw1 — Bleacher Report (@BleacherReport) January 20, 2024

Dejounte Murray se verrait bien revenir aux Spurs

Joel Embiid et les Sixers faciles

- Sans franchement forcer, les Philadelphia Sixers ont effacé l'Orlando Magic (124-109). Décidément dans une période compliquée sans Franz Wagner, les Floridiens n'ont pas résisté à la machine Joel Embiid, auteur de 36 points en 31 minutes à 12/22 aux tirs.

Avec en plus le coup de chaud de Tyrese Maxey (32 points), le Camerounais n'a même pas eu besoin de disputer le 4ème quart-temps. Avec un Paolo Banchero (14 points, 8 rebonds) parfois trop discret, le Magic a bien tenté de sauver l'honneur avec Wendell Carter Jr (25 points).

Mais l'écart entre les deux équipes était bien trop important...

EMBIID OFF-THE-BACKBOARD TO HIMSELF 🔥 pic.twitter.com/lgKKWvW8Ho — Bleacher Report (@BleacherReport) January 20, 2024

- Pour les grands débuts de Pascal Siakam, les Indiana Pacers ont perdu sur le parquet des Portland Trail Blazers (115-118). Pourtant, le Camerounais a été sérieux pour ses premiers pas : 21 points à 9/14 aux tirs.

Avec en plus le retour de Tyrese Haliburton (21 points, 17 passes décisives) et le chantier de Myles Turner (29 points, 12 rebonds), tous les ingrédients étaient réunis pour commencer avec une belle victoire.

Problème, le duo Jerami Grant-Malcolm Brogdon a décidé de briller à l'approche de la deadline des trades. Avec 37 points pour Grant et 30 pour Brogdon, les deux hommes ont régalé pour obtenir une seconde victoire consécutive. Le tout sans Anfernee Simons, malade.

- Sans Victor Wembanyama, mis au repos, les San Antonio Spurs ont chuté face aux Charlotte Hornets. En l'absence du Français, le 5 majeur texan a eu du mal à trouver le bon rythme, avec surtout l'apport de Keldon Johnson (25 points) en sortie de banc.

En face, LaMelo Ball (28 points, 8 passes décisives) a donné le ton. Avec 16 de ses 28 points dans le dernier quart-temps, le meneur a mené les siens à la victoire. Et il a été aussi secondé par Brandon Miller (24 points), Miles Bridges (23 points) et PJ Washington (20 points).

