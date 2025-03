CQFR : Nuit historique pour Nikola Jokic, auteur d’un match légendaire

Suns @ Nuggets : 141-149

Cavaliers @ Hornets : 118-117

Jazz @ Raptors : 109-118

Grizzlies @ Mavericks : 122-111

Timberwolves @ Heat : 106-104

Trail Blazers @ Thunder : 89-107

Spurs @ Kings : 109-127

Knicks @ Clippers : 95-105

- Nikola Jokic ne commentera pas ses performances, mêmes les plus incroyables et les plus éblouissantes. Alors il faut demander aux autres qui en sont témoins. Comme tout le monde, Michael Malone a été estomaqué par la prestation de son champion contre les Phoenix Suns la nuit dernière : "Nikola est unique. Je ne peux pas le décrire. Quand vous êtes le seul à avoir réussi quelque chose dans cette ligue, ça en dit long." Parce que oui, Jokic vient de réaliser un carton absolument unique vendredi soir. Il est devenu le premier joueur NBA de l'Histoire à réussir un 30-20-20. Il a compilé 31 points, 21 rebonds et 22 passes pour permettre aux Denver Nuggets de l'emporter en prolongation. 22 passes étant son record personnel mais aussi un record pour un pivot.

Bref, Jokic continue de faire ce qui n'a jamais été fait. C'était déjà son 29eme triple-double de la saison. Une performance nécessaire pour venir à bout de Suns combatifs, qui ont eu le mérite de remonter un déficit de 19 points en deuxième mi-temps avant d'arracher la prolongation sur un tir à trois-points de Kevin Durant (29 points). Devin Booker a été un acteur majeur du comeback des siens puisqu'il a inscrit 16 de ses 34 points dans le quatrième quart-temps avant de rester muet en OT.

Nikola Jokic a lancé les Nuggets sur un 7-0 dans le temps supplémentaire et son équipe s'est détachée pour de bon. Aaron Gordon a battu un record personnel en claquant 7 paniers à trois-points et il a fini avec 27 unités. Christian Braun en a mis 25.

- 13eme victoire de suite pour les Cavaliers, qui ont pris le dessus sur les Hornets malgré 46 points de Miles Bridges. La meilleure équipe de la ligue a bataillé contre l'une des plus mauvaises. Charlotte menait même de 9 points à un peu plus de 5 minutes de la fin mais Cleveland a mieux fini. Donovan Mitchell a inscrit 24 points. C'est la neuvième défaite de suite pour les Hornets.

- Peut-être que Dallas va vraiment finir par perdre 10 matches de suite comme l'a pronostiqué le père de Klay Thompson. En tout cas, le quadruple champion NBA n'a pas pu empêcher la quatrième défaite consécutive de son équipe, battue par les Grizzlies la nuit dernière. Memphis a tout de même dû accélérer très nettement dans le quatrième quart-temps pour finalement s'imposer dans le Texas. Ja Morant a inscrit 31 points, dont les 7 derniers de la partie. Desmond Bane en a ajouté 27.

- Même l'équipe B du Thunder s'impose aisément en NBA. Oklahoma City a dominé Portland sans ses stars mais avec 30 points d'Aaron Wiggins, titulaire et go-to-guy pour l'occasion. Ousmane Dieng a marqué 16 points en étant lui aussi aligné dans le cinq majeur.

- Les Timberwolves continuent de s'accrocher à course pour la sixième place de la Conférence Ouest. Ils ont décroché une quatrième victoire de rang en allant battre le Heat à Miami. 7 joueurs de Minnesota ont inscrit 10 points ou plus dont 15 pour Naz Reid, Mike Conley et Donte DiVincenzo. Le Heat a eu une occasion de l'emporter mais l'ultime tentative de Bam Adebayo (29 points) n'a pas trouvé sa cible.

- Deuxième défaite en deux soirs à Los Angeles pour les Knicks, cette fois-ci dominés par les Clippers. L'absence de Jalen Brunson, out pour au moins deux semaines, a fait mal à l'équipe new-yorkaise, en difficulté en attaque. Kawhi Leonard a inscrit 20 points pour Los Angeles et Nicolas Batum s'est aussi illustré en plantant 17 points.

- Le retour de De'Aaron Fox à Sacramento ne s'est pas accompagné d'une victoire pour San Antonio, sèchement battu par les Kings. Le meneur des Spurs a marqué 16 points et délivré 8 passes décisives. Zach LaVine en a lui planté 36 pour la franchise californienne. Victor Wembanyama, dont la saison est terminée pour cause de thrombose, avait fait le déplacement avec les Spurs pour soutenir Fox et ses coéquipiers.

- Les Raptors se sont défait du Jazz grâce aux 34 points, 5 rebonds et 5 passes d'Immanuel Quickley. C'est la meilleure performance du meneur de Toronto cette saison. Utah a tout de même pu compter sur 18 points, 25 rebonds et 8 blocks de Walker Kessler.