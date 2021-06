Nikola Jokic, un génie drafté dans l’indifférence d’une pub pour un fast food

Nikola Jokic est donc le MVP 2021 en NBA. La particularité du sacre du Serbe des Denver Nuggets, c'est évidemment qu'aucun joueur drafté aussi bas n'avait été désigné MVP avant lui. Sélectionné en 41e position, au 2e tour donc, en 2014, le "Joker" n'avait pas vraiment retenu l'attention sur le coup, c'est le moins que l'on puisse dire.

Alors qu'Adam Silver a cédé sa place sur l'estrade à Mark Tatum, comme chaque année pour le 2e tour, ESPN lance une page de publicité, tout en continuant d'afficher ses bandeaux informatifs. L'un d'entre eux annonce que les meilleurs joueurs encore disponibles selon Jay Bilas, l'un des experts locaux, sont Jordan Clarkson, l'arrière de Missouri, et Walter Tavares, le géant capverdien de Gran Canaria.

Un spot pour State Farm avec Chris Paul passe à l'antenne, puis un autre pour Taco Bell (dont Jokic appréciera un peu trop les mets à ses débuts), lorsque le vice-commish prononce les mots suivants hors antenne et devant un public très clairsemé, beaucoup ayant déjà quitté l'enceinte du Barclays Center : "With the 41st pick in the 2014 NBA Draft, the Denver Nuggets select... Nikola Jokic, from Mega Leks Basket, Serbia".

Nikola Jokic n'avait jamais rêvé d'un tel destin en NBA

Jokic n'a pas prévu de rejoindre la NBA tout de suite et n'est pas présent aux Etats-Unis. Sur place, la plupart des gens pensent qu'il s'agit d'un énième coup de draft and stash et qu'on ne verra peut-être jamais le garçon en NBA. Erreur, évidemment.

Nikola Jokic se rendra au Colorado l'année suivante, pour débuter son incroyable épopée. On aurait jamais cru prononcer cette phrase, mais l'un des meilleurs pivots de l'histoire moderne de la NBA a été drafté pendant une pub pour Taco Bell.

