Nikola Jokic élu MVP, les fans ont voté pour… Derrick Rose

Depuis les dernières semaines de saison régulière, il n'y avait plus vraiment de suspense. La confirmation est tombée mardi soir : Nikola Jokic est le MVP de la saison 2021 en NBA. Le Serbe, qui devance Joel Embiid et Stephen Curry dans ce scrutin, devient le joueur drafté le plus bas (41e en 2014) à être désigné MVP. Après les deux sacres consécutifs de Giannis Antetokounmpo, le vainqueur n'est à nouveau pas Américain, preuve si besoin était que la NBA est totalement devenue globale.

Individuellement, Nikola Jokic a porté les Denver Nuggets sur ses épaules avec 26.4 points, 10.8 rebonds et 8.4 passes de moyenne, jusqu'à la 3e place de la Conférence Ouest. Il est aussi le premier MVP depuis Kobe Bryant en 2008 à avoir disputé tous les matches de son équipe cette saison sans exception.

Tom Thibodeau n'était pas has been, le voilà Coach of the Year !

Le détail des votes a été publié dans la foulée, avec une surprise majeure. Sur les 101 votants, tous issus des médias, 91 ont mis Jokic en première position, 5 ont mis Stephen Curry, 2 ont voté Chris Paul, 1 a mis Joel Embiid, un autre Giannis Antetokounmpo et un dernier a donné sa voix à... Derrick Rose. Cette voix, c'est celle des fans, qui ont pu voter et compter pour une personne.

On est ravis de voir D-Rose de retour dans un roster compétitif et à un très bon niveau, mais il ne faut peut-être pas pousser le bouchon trop loin...

Rudy Gobert, qui a de bonnes chances d'être lui élu meilleur défenseur de l'année pour la troisième fois, termine au 10e rang grâce à une quatrième place et à 5 cinquièmes places.

NBA regular-season MVP voting breakdown pic.twitter.com/uomc9Xpazp — Mark Medina (@MarkG_Medina) June 8, 2021

