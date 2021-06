Tom Thibodeau n’était pas has been, le voilà Coach of the Year !

Tom Thibodeau a remporté son deuxième titre de Coach of the Year. Sans doute celui auquel on s'attendait le moins.

Les fans des New York Knicks sont peut-être restés sur une déception en playoffs, mais jamais ils n'auraient espéré une telle saison lorsque celle-ci a démarré. En voyant débarquer Tom Thibodeau sur le banc de la franchise, beaucoup se sont inquiétés. L'ancien coach des Bulls n'était-il pas has been ou même simplement trop rigide pour un groupe de jeunes joueurs ?

Réponse : non. Tom Thibodeau avait encore en lui l'envie de faire progresser une équipe au point d'être désigné Coach of the Year quelques mois plus tard. Le résultats des votes est tombé et "Thibs" devance Monty Williams d'une courte tête pour ce qui aura été le vote le plus serré dans cette catégorie depuis longtemps.

Derrick Rose a ressenti un vrai changement chez Tom Thibodeau

Tom Thibodeau a reçu 351 points, soit 11 de plus que Monty Williams, lequel avait été mis en première position sur deux bulletins supplémentaires, mais en deuxième position sur 10 bulletins de moins. Quin Snyder finit 3e et commence à être habitué au podium .

Beau joueur, Monty Williams a salué le succès de Tom Thibodeau, avec lequel il travaille depuis des années au sein de Team USA. Williams n'aurait dans tous les cas sans doute pas échangé le parcours en playoffs de son équipe contre celui des Knicks.

Le plus dur pour Thibodeau sera maintenant de confirmer dans une saison où il y aura cette fois des attentes. Il avait aussi ramené Minnesota en playoffs il y a quelques années avant de perdre pied la saison suivante.

C'est la deuxième fois de sa carrière que Tom Thibodeau est nommé Coach of the Year, après avoir été sacré avec les Chicago Bulls en 2011.

Taj Gibson, le vrai soldat des Knicks avait tout prévu avec Thibodeau il y a 10 ans