Derrick Rose a ressenti un vrai changement chez Tom Thibodeau

Le meneur de jeu des New York Knicks Derrick Rose a donné son avis sur l'évolution de son coach Tom Thibodeau, qu'il connait très bien.

Les New York Knicks réalisent une belle saison. Actuellement 4ème de la Conférence Est, cette franchise effectue de bonnes performances sous les ordres de Tom Thibodeau. Arrivé à New York en cours de saison, Derrick Rose présente l'avantage de bien connaître son coach.

En effet, par le passé, le meneur de jeu a déjà collaboré avec lui aux Chicago Bulls et aux Minnesota Timberwolves. Et sur cette expérience new-yorkaise, le joueur de 32 ans a ressenti un vrai changement. Dans sa gestion, Thibodeau se montre plus permissif.

"Cela démontre qu'il a progressé en tant que coach. Il était déjà un bon coach, mais tous les ans, il progresse et s'adapte. Je crois vraiment que c'est la grande différence que je vois chez lui cette année. Il donne aux gars une plus grande liberté, ils peuvent aller sur le parquet et jouer de la façon dont ils veulent. Je trouve qu'il reste toujours positif", a ainsi apprécié Derrick Rose pour le New York Post.

Il ne faut pas se mentir, après l'échec de Thibodeau chez les Wolves, il y avait justement de sérieux doutes sur sa capacité à s'adapter à la nouvelle génération. Perçu comme "trop dur", l'homme de 63 ans a visiblement su évoluer. Sans pour autant renier son envie de gagner et ses principes défensifs.

Et jusqu'à maintenant, cette stratégie fonctionne parfaitement pour les Knicks de Derrick Rose.

