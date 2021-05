Les fans des New York Knicks le savent. Sans Taj Gibson, la saison de leur équipe n'aurait sans doute pas pris la même tournure. Le vétéran du groupe de Tom Thibodeau a été fantastique d'énergie, de combativité et de sagesse tout au long de l'exercice, sous les ordres d'un coach qu'il ne connaît que trop bien, pour avoir été sous ses ordres à Chicago et Minneapolis auparavant. Lors du game 2 du 1er tour des playoffs contre Atlanta, Gibson a encore eu un impact impressionnant.

L'intérieur de 35 ans a joué 30 minutes pour des chiffres honorables (6 points, 7 rebonds, 3 interceptions, 1 contre et 1 passe), mais surtout un +/- de +23 en sa présence sur le terrain. Le meilleur Knick après lui en la matière est Derrick Rose, avec +12. Gibson est à la fois un relais de Thibs, un joueur capable de faire le sale boulot et un leader respecté. Au sortir de la rencontre, il a pris du recul sur ce qu'il était en train de vivre à New York, lui l'enfant de Fort Greene, un quartier de Brooklyn. L'ancien de USC est aussi animé sur le terrain que lucide et réfléchi en dehors.

Trashtalk dans tous les sens : Trae Young vs le Madison Square Garden, la rivalité qui fait kiffer

"Ce que l'on vit est irréel. Je parle souvent aux jeunes de l'équipe. Ils ne savent pas de quoi leur chemin sera fait et où le basket va les mener. Je leur dis simplement de suivre leur coeur et de ne pas s'inquiéter de ce que les gens vont dire.

Il y a des années, alors que j'étais sophomore en NBA, je restais après tous les entraînements avec Thibs et on parlait des Knicks, des batailles qu'il avait vécu avec eux à l'époque. On se disait que ce serait incroyable de pouvoir être là-bas ensemble un jour. C'est devenu une réalité et on y est même avec Derrick, avec lequel j'ai joué pendant toute ma carrière. Dieu ne fait pas d'erreurs. Il faut suivre son propre chemin, croire en soi et tenir la route. La route sera forcément tumultueuse, mais il ne faut jamais arrêter d'y croire.

Ce que l'on vit en ce moment, ça tient de la magie. Je ne sais même pas l'expliquer. Chaque jour que je passe ici, c'est incroyable. Je ne tiens rien pour acquis. Je dois me pincer pour réaliser que je joue au Garden. C'est l'un des endroits où il est le plus difficile de jouer, mais aussi l'un des plus qui soient. On est en train de poser les fondations de quelque chose et c'est un sentiment génial", a-t-il expliqué devant les médias.