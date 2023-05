D'après Michael Malone, c'est un choix tactique initié par Nikola Jokic qui a permis à Denver de dominer le 4e quart-temps et de remporter le game 3 contre les Lakers.

"Coach Jokic a fait du très bon boulot ce soir". Michael Malone a tenu à ce que tout le monde sache que les choix de jeu du 4e quart-temps dans lequel les Nuggets ont pris le dessus sur les Lakers dans le game 3 ont été initiés par Nikola Jokic lui-même. Comme l'a expliqué Malone après la rencontre, le Joker a pris la parole lors d'un temps mort à 3 minutes de la fin pour demander à son coach et ses camarades de libérer un côté du terrain pour que Jamal Murray et lui combinent et insistent sur du jeu à deux.

"Je dois donner du crédit à Nikola. Il nous a demandé ça et on en a usé et abusé dans les dernières minutes. Ca a fonctionné. Coach Jokic a fait du très bon boulot ce soir".

On a effectivement vu Nikola Jokic piloter le jeu et rechercher constamment Jamal Murray lors du run qui a permis à Denver de prendre le large pour remporter le match et mener 3-0. Interrogé à ce sujet, le double MVP n'en a pas pour autant envie de se lancer dans une carrière de technicien lorsqu'il aura raccroché les sneakers.

"A quoi ressemble Coach Jokic ? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas envie d'être coach. C'est le pire job sur terre, assurément".

Sur ce game 3, Jokic a compilé 24 points, 8 passes et 6 rebonds, en plus de cette inspiration tactique.

CQFR : Denver n'est plus qu'à une victoire des Finales !