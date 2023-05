Nikola Jokic ne sera évidemment pas suspendu pour sa poussette

Il n’y avait pas de raison de suspendre Nikola Jokic et donc pas de suspense dans l’attente d’une éventuelle décision de la NBA. Mais avec la ligue, il vaut mieux rester méfiant. En effet, les dirigeants veulent à tout prix éviter le moindre débordement entre joueur(s) et spectateur(s). L’incident mettant en scène le pivot serbe des Denver Nuggets et le propriétaire des Phoenix Suns Mat Ishbia lors du Game 4 reste heureusement mineur.

Jokic a voulu récupérer la balles dans les mains d’Ishbia et ce dernier ne l’a pas laissé faire. L’intérieur des Nuggets a alors légèrement poussé le patron des Suns, qui s’est laissé tomber en arrière sur son siège. Les arbitres ont donné une faute technique au joueur et un lancer-franc en faveur de Phoenix.

Nikola Jokic prend une technique après une petite poussette sur le proprio des Suns

Les Nuggets, Michael Malone en tête, ont contesté cette décision après la rencontre. L’attitude de Mat Ishbia, qui a d’abord touché Nikola Jokic, a aussi été pointé du doigt. Le propriétaire a tenté d’apaiser la situation sur Twitter en appelant la NBA à ne donner aucune sanction. La ligue ne l’a écouté qu’à moitié. En effet, le « Joker » ne sera donc pas suspendu pour le Game 5 crucial de ce soir mais il a tout de même écopé d’une amende de 25 000 dollars.