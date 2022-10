Nikola Jokic se moque de Jamal Murray avant son retour

Le Joker est un farceur. Double MVP en titre, Nikola Jokic va débuter une nouvelle saison NBA avec les Denver Nuggets ce soir. Et pour la première fois depuis le 12 avril 2021, il sera aligné avec son coéquipier et ami Jamal Murray. Le meneur canadien effectue son retour après de nombreux mois d'absence suite à une blessure au genou. Jokic est excité de le retrouver, au point de lâcher une petite blague.

Nikola Jokic, on his excitement of playing with Jamal Murray again: “I love to play with him, of course. I know he’s gonna be really bad for the next 20 games, but we’re gonna survive.”

— Mike Singer (@msinger) October 18, 2022