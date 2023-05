Pour la première fois de leur histoire, les Nuggets accèdent aux Finales NBA. Un succès qu’ils doivent en grande partie à leur leader, Nikola Jokic, qui a battu dans la nuit de lundi à mardi l’un des records du grand Wilt Chamberlain. À son arrivée dans la ligue en 2015, personne n’aurait pourtant pu lui prédire un tel avenir, pas même son coach Michael Malone.

« Je pense toujours à cela et j’en ris, parce que lors de la première Summer League à Vegas, il pesait 135 kg. Il était hors de forme », a retracé Malone après la victoire de Denver face aux Los Angeles Lakers (113-111). « Personne — et si quelqu’un vous dit le contraire, c’est qu’il raconte n’importe quoi — n’aurait pu imaginer qu’il deviendrait double MVP, dépassant Wilt Chamberlain tous les deux jours. Cela témoigne de son dévouement à son jeu, (notamment) pour être en excellente forme, et du fait qu’il a compris que pour réaliser son potentiel, il devait travailler plus dur. »

Au-delà de la simple présence du Joker, les Nuggets récoltent aujourd’hui le fruit de plusieurs années de continuité. Jamal Murray, drafté en 2016, Nikola Jokic et Michael Malone sont restés unis pour mener leur projet à bien, une chance rare dans la ligue.

« Nous savons tous que, dans ce milieu, “patience” n’est pas un mot qui vient facilement. Et [la famille Kroenke, propiétaires] a fait preuve de patience après cette année à 46 victoires (en 2017-2018) où on est passés juste à côté des playoffs », a rappelé l’entraîneur. « Ils ont vu quelque chose en Nikola, en Jamal, en moi et ont laissé cela fructifier. C’est rare dans ce milieu. »

