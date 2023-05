Le block clutch de Gordon sur LeBron pour éliminer les Lakers

LeBron James a fini les playoffs sur un match à 40 points. Le King a tout tenté pour éviter aux Los Angeles Lakers de prendre un "sweep." En vain, les Denver Nuggets l'ont emporté 4 à 0, même si les quatre rencontres étaient plutôt serrées. James a surtout été déterminant en première période, avec 31 points inscrits, son nouveau record personnel sur une mi-temps de playoffs, mais il semblait fatigué à la fin. Il n'a converti qu'une seule de ses six tentatives dans le dernier quart-temps. Il a d'ailleurs manqué deux balles d'égalisation. Aaron Gordon l'a notamment bloqué sur l'ultime possession de la partie. Avec une excellente aide défensive de Jamal Murray.

Gordon and Murray clamped LeBron to seal the sweep 🔒 pic.twitter.com/X3RTIg8ul0

— SportsCenter (@SportsCenter) May 23, 2023