Nikola Jokic, MVP et leader par l’effort

Unique en son genre, Nikola Jokic n’est certainement pas le joueur le plus athlétique de la NBA. Le MVP des deux dernières saisons, qui a récemment signé le plus gros contrat de l’histoire de la ligue aux Denver Nuggets, tire son succès d’autre chose. Le talent, sans doute, mais aussi énormément de travail.

On aime parfois croire que tout vient naturellement aux magiciens comme Jokic. C’est l’impression, sûrement un peu naïve, que donne son jeu basé sur un QI basket et une vision exceptionnelle. Seulement, on ne peut pas tenir plus de 33 minutes sur le terrain tous les soirs sans une préparation intense et minutieuse. Surtout pas avec une telle efficacité.

Avant de marquer 27,1 points par match, à 58,3 % au tir, il faut avoir rentré un nombre inimaginable de shots à l’entraînement. Faire 2,11 m suffit rarement à attraper 13,8 rebonds de moyenne face aux meilleurs pivots du monde. La précision de ses 7,9 passes décisives par rencontre n’a rien d’inné. Nikola Jokic, celui que nous observons sur le terrain, travaille extrêmement dur loin des caméras pour cela.

Certains Américains soûlés par le succès de Jokic et Doncic ?

La routine de Nikola Jokic

Comme tous ses coéquipiers, les jours de match, le pivot serbe se rend d’abord à un shootaround collectif dans la matinée. C’est à ce moment que les Nuggets peuvent parler de leur plan de jeu et de leur adversaire du soir. Après la discussion et le shootaround, chaque membre de l’équipe réalise un workout individuel.

Au-delà de cela, chacun a sa propre routine. Jokic, pour sa part, travaille avec son coach personnel pendant 20 à 30 minutes. Après cette période, les deux passent alors 15 à 20 minutes à analyser des vidéos. Ils regardent ainsi des extraits de matches, pour se concentrer sur sa progression et ses axes d’amélioration, ou préparent le matchup du soir.

Le programme d’un athlète professionnel est toujours très intense. Le Joker n’y coupe pas. Quelques heures après cette entrée en matière, les Nuggets s’échauffent à deux reprises et disputent leur rencontre. La conférence de presse marque généralement la fin de la journée pour la plupart des joueurs, mais pas tous.

Nikola Jokic ne rentre pas chez lui ou à son hôtel pour se reposer. Il préfère largement se rendre au centre d’entraînement pour poursuivre son travail. Et ce indépendamment du résultat de son équipe et du temps qu’il a passé sur le terrain. Un détour complètement facultatif, témoignage de sa volonté.

"Il a commencé cette routine il y a trois ans. Après chaque match, il travaille avec les entraîneurs athlétiques. Il n’a jamais fait l’impasse sur là-dessus pendant les trois dernières années", raconte Martynas Pocius, membre du front office de Denver interrogé par BasketNews.

Cette éthique de travail est souvent la marque des plus grands. Ce n’est pas pour rien si Kobe Bryant est avant tout caractérisé pour sa "Mamba Mentality" et son perfectionnement acharné. Jokic n’est pas devenu double MVP par hasard, mais grâce à ses efforts.

C’est d’ailleurs l’une des choses qui a permis au pivot de s’imposer comme le leader des Nuggets. Son dévouement a touché ses coéquipiers et la moitié du collectif le suit désormais dans sa routine d’après match.

"Les gens pensent que ce n’est que du talent. Bien sûr, il a du talent, mais il travaille très dur. Quand votre meilleur joueur agit de cette manière après chaque rencontre, c’est contagieux. Ça entre dans notre culture", continue Pocius.

Avec le retour très attendu de Jamal Murray et Michael Porter Jr, Denver vise les sommets de la ligue l’année prochaine. Encore cette saison, Jokic sera sans doute la clé du succès de son équipe et ne se relâchera certainement pas avec de tels enjeux. Les Nuggets prennent déjà des habitudes de champions, à la hauteur de leurs ambitions.

Nikola Jokic révèle son étonnant rêve et projet après sa carrière NBA