Nikola Jokic répond avec humour aux accusations de Kendrick Perkins

Nikola Jokic a enregistré cette nuit le 100e triple-double de sa carrière en NBA. Non pas que l'accomplissement l'enchante particulièrement, mais ça reste quand même notable, puisque seuls cinq joueurs avant lui avaient atteint cette barre.

Jokic, qui de son propre aveu ne regarde généralement pas ses stats pendant un match et ne suit pas ce qui se dit dans les médias, a tout de même eu vent des déclarations de Kendrick Perkins... Ce dernier, devenu consultant sur ESPN, a expliqué que Jokic faisait du "stat-padding". C'est à dire du forçage statistique au détriment de l'équipe.

C'est bien mal connaître Nikola Jokic ou ne pas avoir regardé le moindre de ses matches cette saison. Au sortir de la victoire à Houston et d'un nouveau triple-double (14 pts, 11 rbds, 10 pds), le Serbe a réagi avec un mélange d'humour et d'agacement quand une réaction à son 100e TD lui a été demandée.

"C'est facile quand on fait du stat-padding".

Kendrick Perkins a fréquemment des opinions clivantes - si tant est qu'elles soient bien des opinions et pas juste du troll pur et simple - mais celle-ci est peut-être la plus mal avisée depuis longtemps...

Voir jouer Nikola Jokic est une expérience spirituelle