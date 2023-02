Nikola Jokic est maintenant en triple-double… de moyenne

Avec ses 15 passes décisives la nuit dernière, Nikola Jokic pointe désormais à 10 caviars par match en plus de ses 25 points et 11 rebonds.

Les triple-doubles à répétition ne surprennent plus personne. Les superstars commencent à rendre ses exploits presque banals en les enchaînant un soir sur deux. Surtout des garçons comme Luka Doncic ou Nikola Jokic. Ou encore Russell Westbrook avant eux. Le meneur des Los Angeles Lakers s’était hissé dans un groupe très spécial en devenant le premier (et le seul) joueur depuis Oscar Robertson à finir une saison entière avec plus de 10 unités dans trois catégories statistiques.

Jokic marche sur ses traces. Mais ça paraît presque encore plus fou. Parce que le Serbe reste un pivot d’un gabarit totalement différent, même s’il évolue de facto comme le playmaker des Denver Nuggets. En lâchant 15 passes (en plus de 18 rebonds et 25 points) la nuit dernière, le double-MVP en titre a haussé sa moyenne à 10 offrandes par rencontre. Il tourne aussi à 25 pions et 11 rebonds. Le tout en se montrant extrêmement efficace : 63% de réussite aux tirs, 39% à trois-points et 82% aux lancers-francs.

Il est lancé sur les bases d’un exercice absolument historique d’un point de vue comptable. Offensivement, c’est du jamais vu : 25-11-10 de moyenne à 70% TS (true shooting, une pondération qui prend en compte les trois-points et les lancers) ! C’est une donnée qui ne vous aura peut-être pas échapper mais que nous souhaitions quand même souligner pour ceux qui n’auraient pas pleinement conscience de l’accomplissement statistique – en plus de son impact sur le jeu – de Nikola Jokic.

Tout ça ne veut pas dire qu'il doit forcément être élu MVP à nouveau ou qu'il le sera automatiquement. D'autres facteurs sont à prendre en compte et d'autres candidats méritent aussi d'être dans la discussion selon d'autres arguments. Mais il faut reconnaître l'excellence et le niveau de maîtrise du Joker, devenu incontournable chaque année en NBA.

Nikola Jokic, un MONSTRE d’efficacité vers un triplé fou ?