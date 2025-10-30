Nikola Topic souffre d’un cancer, les médecins sont optimistes

On savait Nikola Topic souffrant. Le meneur du Thunder se bat en fait contre un cancer aux testicules. OKC est optimiste.

Gros coup dur pour le Thunder : Nikola Topic, son rookie prometteur, doit affronter un combat bien plus dur que les défenses NBA. Sam Presti, le GM d’OKC, a annoncé aujourd’hui que le jeune joueur souffre d’un cancer testiculaire.

« Ses médecins sont extrêmement positifs sur ses chances à long terme », a confié Presti. Topic a déjà commencé la chimiothérapie, et pour l’instant, il n’y a aucun calendrier pour son retour sur les parquets. La franchise est optimiste et insiste : la priorité, c’est la santé du joueur, pas les stats.

Pour un joueur qui devait faire ses débuts avec le champion en titre après une saison blanche, c’est un vrai coup de massue. Mais tout l’effectif, le staff et les fans sont derrière lui. Presti a souligné que Nikola Topic est entouré par des médecins au top et une équipe prête à le soutenir à chaque étape.

OKC vit un moment difficile, mais l’optimisme est là : Topic est jeune, déterminé et entouré. Le basket pourra attendre, la bataille principale est maintenant sur le plan médical.