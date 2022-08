NOIR Artist rend hommage à Kobe Bryant avec une oeuvre unique

Kobe Bryant aurait dû fêter ses 44 ans cette semaine et le monde du basket est toujours inconsolable après la perte de l'icône et de sa fille en janvier 2020. Le Black Mamba a marqué des générations de fans de toute sorte, notamment des artistes qui ont parfois puisé leur inspiration dans la manière dont Kobe a mené sa carrière et préparait la suite. C'est le cas du duo belge NOIR Artist, incarné par Lucien et Martin Gilson, dont les fresques, peintures et œuvres rencontrent un succès de plus en plus grand.

Fans de Kobe Bryant depuis toujours, les frères liégeois, passés par le club de Visé, ont choisi de rendre hommage à la légende des Los Angeles Lakers à travers une peinture le représentant lui et les concepts qui ont fait de lui l'athlète hors-norme que l'on connaît.

L'oeuvre intitulée "Learn from Greatness", entièrement recouverte de feuilles d'or pour rappeler les couleurs de la seule franchise qu'a connu Kobe Bryant, a été réalisée sur toile et sert un propos qui va au-delà de la mythologie du joueur. Des reproductions du dessin en éditions limitées sont ainsi disponibles à la vente et 24% des gains seront reversés au club de leur jeunesse, notamment pour aider au développement du basket féminin si cher à Kobe.

Si l'une de ces représentations en édition limitée vous intéresse, sachez qu'il n'y a que 248 exemplaires signés, numérotés et gaufrés à la main avec un certificat d'authenticité. Jusqu'au 8 septembre, celles-ci sont disponibles en pré-commande au prix de 200 euros, contre 248 euros au-delà de cette date.

