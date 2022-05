Non, Phil Jackson ne choisira pas le prochain coach des Lakers

Phil Jackson devait avoir son mot à dire sur le choix du prochain coach des Los Angeles Lakers. Finalement, c’est à Rob Pelinka et son comité que reviendra la décision finale.

Contrairement, à ce que suggéraient les rumeurs, Phil Jackson ne jouera pas de rôle important dans le choix du prochain coach des Los Angeles Lakers. Alors qu’il devait avoir son mot à dire dans la décision, celle-ci restera finalement interne.

Certes, l’ancien entraîneur de Michael Jordan aux Bulls et de Kobe Bryant aux Lakers est une légende. Ses 11 bagues sont là pour en attester. Mais son influence au sein de la franchise de Los Angeles est souvent mal perçue.

Pour cause, sa vision semble aujourd’hui dépassée pour la NBA moderne. Son aventure à la tête des New York Knicks nous l’a montré. Voilà pourquoi cette nouvelle est un soulagement pour les fans des Lakers, qui n’auront pas à s’en remettre à Phil Jackson pour choisir leur prochain entraîneur.

Pour l’instant, les candidats ont rencontré un comité composé de quatre membres du front office et dirigé par le GM Rob Pelinka. Ce groupe aurait la pleine confiance de la propriétaire Jeanie Buss, d’après The Athletic, et sera chargé de trancher une fois le processus de recrutement terminé.

Le choix final se fera entre Darvin Ham, Kenny Atkinson et Terry Stotts. C’est le premier, assistant des Bucks, qui partirait favori. Quoi qu’il en soit, les fans des Lakers peuvent dormir à poings fermés. Le choix de leur futur coach est entre de bonnes mains. Du moins, il n’est en tout cas pas entre celles de l'ex-fiancé de la propriétaire.

