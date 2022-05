Lakers : Phil Jackson impliqué, la franchise mal barrée

Phil Jackson est une légende. Ça, c’est dit. Ses passages sur les bancs des Chicago Bulls et des Los Angeles Lakers lui ont ramenés 11 bagues. Mais ça remonte maintenant. La NBA n’est plus du tout la même. Et elle est encore différente d’il y a six ans, quand il gérait – de manière catastrophique – les New York Knicks. Sa vision est dépassée. Ses aptitudes de dirigeant sont limitées.

Malgré ça, il bénéficie encore d’une certaine influence. Surtout auprès de Jeanie Buss, son ex-fiancée qui est à la tête de la célèbre franchise californienne. Déjà conseiller auprès de la proprio, Jackson va aussi avoir son mot à dire dans le choix du futur coach, comme le confie Adrian Wojnarowski.

Les Lakers ont viré Frank Vogel après avoir bouclé l’une des plus mauvaises saisons de leur Histoire. Le chantier à venir s’annonce monstrueux et le nouvel entraîneur aura une pression accrue sur les épaules. Il est donc primordial de faire le bon choix.

Phil Jackson n’a pas été très brillant dans ce domaine. Il a nommé Derek Fisher et Jeff Hornacek aux Knicks. Deux échecs. Il voulait nommer Kurt Rambis, dont les bilans en NBA sont catastrophiques.

Rambis, justement, fait aussi partie du comité qui sera amené à choisir le prochain coach. Tout comme sa femme Linda, une grande amie de Buss. Rob Pelinka, un GM décrié, aura son mot à dire tout comme Magic Johnson – lui aussi réputé pour ses erreurs de jugement. Les Lakers sont bien dans la merde.

