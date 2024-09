🎙️ Nos meilleurs souvenirs de Derrick Rose

Comme chaque samedi, on répond aux questions que vous nous avez posées par mail. Cette semaine, Shaï Mamou, Antoine Pimmel et Théophile Haumesser, se reviennent sur la carriÚre de Derrick Rose, le statut de futur Hall-of-Famer de Jimmy Butler, les meilleurs surnoms NBA, Joel Embiid et bien d'autres choses encore.

Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail Ă l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.

N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à nos chaßnes !

Le CQFR sur YouTube

Le CQFR en streaming

đŸŽ™ïž Quel trade pour Giannis et les Bucks ?