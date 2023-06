Jokic et Murray étincelants, Strus se troue : les notes du Game 3

Après chaque match des Finales NBA entre Denver et Miami, retrouvez le carnet de notes avec les bons élèves et les cancres de la classe. Voici celui du game 3.

Les Denver Nuggets ont bien réagi après leur défaite à domicile lors du Game 2. Ils ont de suite repris l'avantage du terrain en dominant le Miami Heat (94-109), notamment grâce aux performances historiques de Nikola Jokic et Jamal Murray.

Nikola Jokic : 10/10

Scoreur, playmaker, rebondeur, chauffeur, livreur, tout ce que tu veux. Nikola Jokic a complètement dominé ce Game 3 et termine avec une ligne de stat (évidemment) historique : 32 points, 21 rebonds, 10 passes. Le Heat a bien réussi à faire du « Joker » un scoreur lors du match précédent en le coupant de ses coéquipiers. Il a riposté en enfilant tous ses costumes à la fois hier soir. Même celui de défenseur. Une performance All-Time pour un joueur All-Time.

CQFR : Denver fait sa loi à Miami, Jokic et Murray dans l'Histoire

Jamal Murray : 9/10

En voilà un qui a bien rebondi. Il a fini avec 18 points et 10 passes dans le Game 2 mais clairement sans avoir son impact habituel. Agressif d’entrée, le Canadien a donné le ton sur cette troisième manche. Il avait déjà dépassé son total du match précédent à la mi-temps (20 points). Du coup, lui aussi termine en triple-double : 34 points, 10 rebonds, 10 passes. On a enlevé un point parce qu’il est sans doute resté sur le terrain jusqu’au bout pour gratter son dixième rebond.

Gabe Vincent : 3/10

Des fautes (parfois discutables) l’ont empêché de se mettre dans le rythme. Gabe Vincent est le symbole de ce Heat froid – 2 sur 10 aux tirs – qui a buté contre la défense physique des Nuggets tout au long de la soirée.

Max Strus : 2/10

Alors lui, pour le coup, il ressemble de plus en plus à un joueur non drafté. Au point où on en vient à se demander ce qu’il fout ici.

Miami-Denver : les 5 chiffres clés du Game 3

Aaron Gordon : 8/10

Encore une fois très bon dans son rôle. Il a fait mal à Miami avec sa taille et sa puissance, en prenant par exemple 10 rebonds dont 3 offensifs. 11 points et 5 passes en prime. Un match très Aaron Gordon-esque quoi.

Christian Braun : 7/10

Tout juste 22 ans, toujours dans sa saison rookie, Christian Braun a encore prouvé qu’il était équipé pour le plus haut niveau. Ses 15 points en 19 minutes en sortie de banc ont été très précieux pour Denver. Impeccable en défense, il a fait le show en attaque. Une combinaison parfaitement illustrée par une action à la fin du troisième quart-temps, lorsque l’ailier coupe une ligne de passe, part comme une fusée en transition et s’envole pour un dunk. Que lui demander de plus, sérieusement ?

Christian Braun swipe and SLAM 🔨 pic.twitter.com/lj08byBplK — NBA TV (@NBATV) June 8, 2023

Jimmy Butler : 7/10

Il a beaucoup tenté et il a parfois manqué de réussite mais Jimmy Butler a tenu son rang sur cette rencontre décisive, malgré la défaite des siens. L’arrière All-Star a agressé tous les défenseurs des Nuggets ne répondant pas au nom d’Aaron Gordon, souvent avec brio. Et quand Denver a décidé de faire des prises-à-deux, il a créé du jeu pour les autres. Après, au final, c’est à se demander si le fait qu’il soit obligé de scorer et de tirer autant n’était pas mauvais signe pour une équipe de Miami qui a montré des limites en attaque.

Bam Adebayo : 7/10

Bilan nuancé pour Bam Adebayo. D'un côté, il y a les chiffres qui l'incriminent : 22 points certes, mais seulement à 7/21 aux tirs. L'intérieur n'a pas assuré au scoring malgré son gros volume et les nombreuses opportunités dans la raquette. Il y a aussi ceux qui vont dans son sens, notamment ses 17 rebonds, dont 6 offensifs. Et puis il y a l'impression dégagée : l'énergie des deux côtés du terrain, l'agressivité qui lui a permis d'aller chercher plus de la moitié des lancers de son équipe et l'importance dans le jeu du Heat. Il aurait pu s'agir d'un bon 9/10 avec plus de réussite.

Michael Porter Jr : 4/10

On ne veut pas lui taper dessus mais Michael Porter Jr n’a pas eu l’impact attendu. Au final, il n’a pas eu besoin mais il avait promis de se racheter après son Game 2 catastrophique. Il a encore manqué d’adresse mais il a eu le mérite de se battre un peu plus. Surtout, Michael Malone l’a finalement nettement moins utilisé, au profil d’un Christian Braun beaucoup plus tranchant. Attention, MPJ perd des minutes.

0/10 pour la meuf en paillette en courtside

Zéro pour le style vestimentaire mais aussi parce que mettre un pantalon aussi brillant en étant au premier rang ce n’est clairement pas cool pour les Européens aux yeux éclatés parce que levés en pleine nuit à 3-4 heures du mat’.

Chris Paul coupé par les Suns, où va rebondir CP3 ?