La stat impressionnante sur la défense des Nuggets

Les Denver Nuggets ont démarré très fort. Trois matches, trois victoires. En étant quasiment en contrôle total à chaque fois. L'équipe coachée par Mike Malone n'a pas été menée plus de 2 minutes... en cumulé sur les trois rencontres ! Les Los Angeles Lakers ont compté jusqu'à quatre points d'avance au maximum, les Memphis Grizzlies deux et le Oklahoma City Thunder un petit point. Impressionnant. Alors, évidemment, avoir un Nikola Jokic dominant, ça aide. Mais la franchise du Colorado a aussi fait le boulot en défense.

Certains des meilleurs attaquants de la ligue se sont cassés les dents sur la défense des Nuggets, pourtant pas réputée comme l'une des meilleures du championnat, cette semaine. Anthony Davis a compilé un vilain 6 sur 17 en étant marqué de près par Aaron Gordon. Desmond Bane n'a converti que 4 de ses 17 tentatives contre Denver. Ce n'est pas un All-Star, certes, mais ça reste la première option offensive de Memphis en l'absence de Ja Morant.

Plus fort encore, Shai Gilgeous-Alexander n'a mis que 2 de ses 16 tirs dimanche soir. Il a marqué 7 points. Kentavious Caldwell-Pope a été excellent sur lui. Même si, globalement, c'est toute la défense des Nuggets qui a brillé. En plus d'avoir la deuxième attaque de ce début de saison, Denver a aussi la septième défense avec 103 points encaissés sur 100 possessions. Jokic et ses partenaires ont donc le meilleur différentiel, +17,8. Solide !

