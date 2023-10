Chet Holmgren « très talentueux » mais pas assez gras selon Jokic

Victor Wembanyama et Chet Holmgren continuent d’être liés. Les deux intérieurs prodiges ont connu leur baptême du feu en NBA le même soir. Si le Français a été complètement éteint par les Los Angles Clippers (défaite de 40 points, 83-123), l’Américain a encaissé une leçon de Nikola Jokic. Le double MVP a mené les Denver Nuggets, faciles vainqueurs du Oklahoma City Thunder (128-95).

Un premier vrai test pour Holmgren, directement opposé au meilleur joueur du monde. Le deuxième choix de la draft 2022 est l’un des rares à s’en être plutôt bien sortis à OKC. Il a fini meilleur marqueur des siens avec 19 points à 7 sur 12 aux tirs en 26 minutes. Mais, à l’instar de tout le cinq majeur du Thunder, il n’a pas vraiment pesé sur la rencontre. Il a même subi la présence de Jokic, beaucoup trop fort, beaucoup trop facile. Le Serbe avait tout de même quelques louanges à faire à son jeune adversaire du soir. Et même un conseil à lui donner.

« Il est vraiment talentueux mais ce n’est que sa première année. Il doit apprendre encore beaucoup de choses. Je pense qu’il a besoin d’expérience. Et pour être honnête, je pense qu’il a aussi besoin de prendre un peu de gras. Mais c’est un talent unique. »

Il y a 30 kilos d’écart entre Nikola Jokic et Chet Holmgren. Ça s’est senti. Le pivot du Thunder a souffert physiquement et il n’a pas eu le même impact en défense. Il n’a pris que 4 rebonds et n’a bloqué aucun tir après avoir compilé 13 rebonds et 7 contres lors du match précédent. Comme Wembanyama, le garçon a besoin de s’étoffer progressivement – le faire trop vite accroît le risque de blessures – et de s’adapter au défi physique de la ligue. Mais il est certainement sur la bonne voie.

