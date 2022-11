Luka Doncic, Donovan Mitchell : OG Anunoby continue d’éteindre les stars adverses

Les meilleurs attaquants de la ligue doivent appréhender de plus en plus les duels avec les Toronto Raptors. Parce qu’un certain OG Anunoby commence doucement à s’inspirer du joueur à qui il a souvent été comparé, Kawhi Leonard, et à provoquer petit à petit la même crainte auprès de ses adversaires. Au moins en ce qui concerne sa défense. Il n’est pas non plus au nveau du double champion NBA et multiple DPOY à son apogée mais il étouffe ses vis-à-vis chaque soir.

Donovan Mitchell est le dernier à en avoir fait l’expérience la nuit dernière. L’arrière des Cleveland Cavaliers est arrivé lancé sur son excellent début de saison. Il est reparti avec 8 petits points, 3 sur 11 aux tirs et la défaite. L’homme en face de lui ? Le vrai OG canadien qui, en plus d’avoir stoppé le All-Star, a inscrit 20 points (4 sur 6 derrière l’arc).

L’évolution d’Anunoby est de plus en plus marquante. Elle est logique, aussi. Il arrive progressivement à maturité à 25 ans. Il est par exemple le deuxième meilleur marqueur des Raptors avec 19 points par rencontre, 47% aux tirs et 35% derrière l’arc. Le tout en étant un très sérieux candidat au trophée de meilleur défenseur de l’année.

Les adversaires direct d’OG Anunoby sont bien moins adroits face à lui (-3% en moyenne). Luka Doncic n’a marqué « que » 24 points contre Toronto récemment. Jimmy Butler s’est arrêté à 13. Avec sa carrure, sa taille, ses longs bras et ses qualités athlétiques, il s’affirme comme un stoppeur de premier plan. Et les Raptors font figure d’outsiders à l’Est.

