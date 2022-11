Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Sixers : 101-104

Wolves @ Wizards : 127-142

Hornets @ Celtics : 105-140

Magic @ Nets : 102-109

Cavs @ Raptors : 88-100

Thunder @ Pelicans : 101-105

Rockets @ Nuggets : 113-129

Bulls @ Jazz : 114-107

Suns @ Kings : 122-117

Pacers @ Lakers : 116-115

---

- Celle-là va piquer fort... Les Lakers se sont effondrés à domicile contre les Pacers, alors qu'ils menaient encore de 9 points au début du 4e quart-temps et semblaient avoir le match en main. LeBron James, Anthony Davis et leurs coéquipiers ont pris la foudre lancée par un magnifique Tyrese Haliburton (24 points, 14 passes, 0 perte de balle), avant d'être séchés au buzzer sur un shoot du rookie Andrew Nembhard. Indiana était à -2 avec 2 secondes à jouer lorsque le ballon est parvenu à Nembhard, qui a tranquillement pu jeter un froid intersidéral sur la Crypto.com Arena.

KD et Booker en feu

- Quoi qu'il advienne des Nets cette saison, on ne pourra pas reprocher à Kevin Durant de s'être économisé. KD, qui est le joueur avec le plus gros total de minutes en NBA depuis la reprise, a encore porté les siens cette nuit face à Orlando. En back to back, Durant a posé 45 points, sa plus grosse perf de la saison, à 19/24, avec 7 rebonds et 5 passes. Il fallait bien ça pour que Brooklyn se défasse du Magic.

La mauvaise nouvelle du jour, c'est que Ben Simmons a senti des douleurs au genou et n'a passé que 11 minutes sur le terrain.

- Dans la famille des All-Stars qui font le job pour leur équipe, Devin Booker se pose là aussi. L'arrière des Suns a inscrit 44 points lors de la victoire des siens à Sacramento, toujours sans Chris Paul, Cam Johnson ou Jae Crowder... Booker a ajouté 8 rebonds, 4 passes et 6 interceptions à son petit chef d'oeuvre, en shootant à 60%. Il va bientôt falloir revoir ses prétentions à la hausse dans la course au MVP. Phoenix est leader à l'Ouest et Booker y est pour beaucoup.

Porzingis en mode record

- L'autre carton de la nuit nous vient de Washington, où Kristaps Porzingis a tout simplement réussi son plus gros match offensif en NBA. Avec 41 points, dont 29 en première mi-temps, le Letton a joué un rôle majeur dans la victoire finalement assez facile des Wizards dans le Minnesota.

La soirée a été gâchée par la blessure inquiétante de Karl-Anthony Towns, pour lequel on a cru au pire avant que les Wolves n'évoquent un souci au mollet, ce qui serait un moindre mal. Malgré les 19 points à 7/7 de Rudy Gobert et les 29 points d'Anthony Edwards, Minnesota est repassé dans le négatif (10-11) après une bonne période.

Les Wolves optimistes après une blessure inquiétante de Karl-Anthony Towns

Embiid n'a eu besoin que d'une minute

- Joel Embiid n'est pas revenu pour rien. De retour après avoir soigné son pied douloureux pendant quatre matches, l'intérieur des Sixers a claqué 7 de ses 30 points du soir contre Atlanta dans la dernière minute, notamment le panier pour virer en tête sur un shoot à 18 secondes de la fin. Une clutch attitude qui permet aux hommes de Doc Rivers de poursuivre leur remontée au classement, le tout sans James Harden, ni Tyrese Maxey.

C'est la troisième victoire de suite pour Philadelphie et la troisième défaite de rang pour les Hawks.

Boston sans pitié, Siakam revient bien

- Les Celtics se sont rendus la vie facile contre Charlotte dès le premier quart-temps (45-19) pour globalement atomiser les Hornets de Théo Maledon (11 points, 8 passes, 3 interceptions et titulaire). De retour après son match off, Jayson Tatum a inscrit 35 points en trois quart-temps avant d'aller faire la sieste sur le banc. On notera aussi les efforts de Marcus Smart (22 pts, 15 pds), capable de bien plus que de simples masterclasses défensives.

- Après 10 matches d'absence, Pascal Siakam a fait son retour pour les Raptors. Le comeback a été gagnant à domicile face à Cleveland, avec 18 points, 11 rebonds et 5 passes pour le Camerounais, mais aussi une grosse prestations collective en défense pour Toronto, qui a réussi à limiter les Cavs à 88 points.

Zion régale

- Les Pelicans ont pu compter sur un excellent Zion Williamson pour venir à bout d'OKC. En l'absence de Brandon Ingram et CJ McCollum, Zion a sorti son match le plus complet et clutch de la saison, avec 23 points, 8 passes (son record en NBA), 8 rebonds, 3 contres et une action clutch en 2+1 à 44 secondes de la fin. Il fallait bien ça pour dominer le Thunder, comme toujours vaillant derrière Shai Gilgeous-Alexander (31 pts).

- Les Nuggets ont conquis une troisième victoire de suite en s'imposant face à Houston. La paire Jokic (32 pts, 12 rbds) - Murray (31 pts, son plus gros total cette saison) a contrôlé la partie pour éviter la même désillusion que face à Detroit la semaine dernière.

- Le Jazz poursuit sa redescente sur terre avec une 5e défaite consécutive, cette fois à domicile face aux Bulls. Grâce à une grosse deuxième mi-temps et une domination intérieure, Chicago a pris le dessus dans le sillage de DeMar DeRozan (26 pts), Zach LaVine (20 pts) et Nikola Vucevic (16 pts).