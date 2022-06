OG Anunoby intéresse les Blazers, les Nuggets et les Spurs

Les Blazers, les Nuggets et les Spurs pourraient appeler les Toronto Raptors pour OG Anunoby, discuté dans les rumeurs de transfert.

Tandis que les Toronto Raptors cherchent à renforcer leur secteur intérieur, un trade d’OG Anunoby est discuté ces derniers temps. Il faut naturellement s’attendre à ce que les rumeurs s’amplifient à l’approche de l’ouverture du marché des transferts. Pour le moment, Denver, Portland et San Antonio sont considérées comme trois potentielles destinations pour l’ailier d’après Matt Moore d’Action Network.

D’abord mentionné comme une éventuelle contrepartie contre Rudy Gobert, Anunoby pourrait servir au front office pour améliorer son effectif dans un autre transfert. Si les Raptors ont vraiment l’intention de recruter un poste 5 cet été, ils devront en effet se séparer d’un joueur intéressant en échange.

Plus que Fred VanVleet et Pascal Siakam, Anunoby apparaît comme la pièce idéale pour cela. Avec l’explosion de Scottie Barnes, Toronto peut envisager de le remplacer, malgré son apport très conséquent. L'ailier affiche des moyennes de 17,1 points et 5,5 rebonds cette saison. Son profil est très prometteur, notamment sur le plan défensif. Plusieurs équipes devraient donc s’y intéresser de près s’il est réellement disponible.

Les Blazers et les Nuggets, qui cherchent à se renforcer à l’aile, pourraient ainsi se positionner sur le dossier. Portland, en particulier, devrait se montrer très agressif sur le marché des transferts pour assembler un effectif compétitif autour de Damian Lillard. Les Spurs, qui disposent d’une grande flexibilité, apparaissent pour leur part dans énormément de rumeurs. Et un jeune talent du niveau d'Anunoby ne peut que les intéresser.

En échange, les Raptors devraient demander un pivot capable de contribuer immédiatement pour faire évoluer leur projet. Jakob Poeltl, à San Antonio, pourrait notamment correspondre à leurs besoins. Toronto l’avait envoyé dans le Texas en 2018, dans le trade de Kawhi Leonard. Mais ils pourraient aussi tenter de dégager du cap space afin de signer un joueur à la free agency.

La liste de potentiels partenaires de transfert devrait s’allonger dans les semaines à venir. OG Anunoby est un ailier très séduisant, qui devrait intéresser de nombreuses équipes. Reste à voir si Masai Ujiri est réellement prêt à s’en séparer.

