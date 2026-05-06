OKC a déjà l’air trop fort pour les Lakers…

Le message envoyé par OKC est assez violent : même avec un match très moyen de Shai Gilgeous-Alexander, les Oklahoma City Thunder ont dominé les Los Angeles Lakers de bout en bout pour prendre ce Game 1 des demi-finales de conférence Ouest, 108-90.

Le paradoxe est là : SGA termine à seulement 18 points, avec un inhabituel 7 ballons perdus et seulement 3 lancers tentés. Son plus faible total offensif depuis le Game 3 des finales de conférence l’an dernier. Et pourtant, les Lakers n’ont jamais réellement donné l’impression de pouvoir gagner ce match.

Le vrai patron de la soirée, c’est Chet Holmgren. Le pivot d’OKC a livré un match énorme : 24 points, 12 rebonds, 3 contres, omniprésent des deux côtés du terrain. Il a puni la défense intérieure des Lakers et incarné toute la mobilité et la longueur du Thunder. Son alley-oop sur une passe de Isaiah Hartenstein a d’ailleurs marqué un vrai tournant dans le deuxième quart.

Parce qu’au départ, les Lakers avaient pourtant plutôt bien commencé. LeBron James met rapidement son équipe devant 7-0 et inscrit 12 points dans le premier quart. Mais OKC a progressivement retrouvé son rythme après huit jours sans jouer. Une fois la machine lancée, le Thunder a étouffé L.A. avec sa défense, son activité et sa capacité à courir.

Sans Luka Doncic, toujours absent à cause de son ischio, les Lakers avaient besoin d’un énorme match de Austin Reaves. Ils ne l’ont jamais eu. Reaves finit avec seulement 8 points à 3/16 au tir et a constamment subi la pression défensive d’OKC. Toute la série risque de tourner autour de sa capacité à redevenir une vraie deuxième option offensive derrière LeBron.

LeBron, lui, a fait ce qu’il pouvait avec 27 points, pendant que Rui Hachimura en ajoutait 18. Mais offensivement, les Lakers ont vite semblé limités face à la densité défensive du champion en titre. OKC a forcé 17 turnovers et tenu L.A. à 41,7 % au tir.

Autre mauvaise nouvelle pour les Lakers : Jarred Vanderbilt s’est luxé le petit doigt droit sur une action impliquant Holmgren et n’est pas revenu.

Le troisième quart a probablement enterré les derniers espoirs des Angelenos. Un run de 7-0 d’OKC a fait passer l’écart de 4 à plus de 10 points, poussant JJ Redick à prendre un timeout frustré. À partir de là, le Thunder a contrôlé sans trembler, porté aussi par les bonnes minutes d’Ajay Mitchell, titulaire et auteur de 18 points.

Ce qui ressort surtout de ce Game 1, c’est l’impression de marge. OKC gagne tranquillement alors que son MVP présumé n’a même pas eu besoin d’être dominant. Quand on sait que le Thunder avait déjà balayé les Lakers en saison régulière avec quatre victoires pour près de 30 points d’écart en moyenne, ça commence à ressembler à un matchup très compliqué pour L.A.

Le Game 2 jeudi dira si les Lakers avaient trouvé quelques ajustements intéressants pendant les deux premiers quarts… ou si ce début serré n’était qu’un faux espoir face à un Thunder simplement rouillé après huit jours sans jouer.