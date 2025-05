Pour le moment, le Thunder ne tremble pas et fait le boulot. Oklahoma City mène 2-0 en finale de Conférence, après sa victoire (118-103) plutôt sereine dans le game 2 disputé à la maison cette nuit. Shai Gilgeous-Alexander a reçu son trophée de MVP des mains d'Adam Silver juste avant la rencontre et a fêté ce sacre comme il se doit.

Le Canadien a été de nouveau prolifique et inarrêtable, avec une copie à 38 points (12/21), 8 passes et 3 interceptions. "SGA" a été 15 fois sur la ligne et été un problème impossible à résoudre pour les Timberwolves. S'il avait été le seul joueur d'OKC en vue, l'affaire aurait pu être gérable pour Minnesota. Mais Jalen Williams a été excellent (26 pts, 10 rbds) et Chet Holmgren très actif et agressif en attaque (22 pts). Si on ajoute à ça des passages intéressants de Cason Wallace (8 pts) et Alex Caruso (9 pts), mais aussi le travail défensif de Luguentz Dort, fraîchement élu dans le meilleur cinq de la spécialité, on obtient un succès relativement facile.

SHAI SHINES ON #KiaMVP CELEBRATION NIGHT!! ⚡️ 38 PTS

⚡️ 8 AST

⚡️ 3 STL Receives the Michael Jordan trophy and takes a 2-0 series lead in the West Finals 🏆 pic.twitter.com/v2NWeZMT5K — NBA (@NBA) May 23, 2025

Déjà en tête à la pause (+8), OKC a accéléré au retour des vestiaires avec un 3e quart-temps maîtrisé qui a donné 20 points d'avance aux hommes de Mark Daigneault.

Julius Randle (6 pts, 5 rbds, 5 asts à 2/11), excellent depuis le début des playoffs, est passé à côté de son match et n'a pas joué de tout le 4e quart-temps. Anthony Edwards, qui a eu besoin de 26 tirs pour marquer ses 32 points, n'a pas réussi à faire beaucoup plus que ce que l'étouffante défense du Thunder lui a offert. Les efforts de Jaden McDaniels (22 pts) et Nickeil Alexander-Walker (17 pts), aux premières loges pour voit son cousin recevoir son trophée de MVP, n'ont pas été suffisants.

Rudy Gobert (5 pts, 9 rbds, 1 blk) a pour sa part joué 30 minutes sans parvenir à avoir une grande influence sur le résultat.

La série s'envole désormais pour Minneapolis, où les Timberwolves vont devoir montrer qu'ils sont capables de proposer un autre visage et d'inquiéter ne serait-ce qu'un peu le favori de l'Ouest. Il y a encore eu de la frustration pas toujours bien gérée quant aux fautes sifflées en faveur de Shai Gilgeous-Alexander notamment. Ce n'est pourtant pas pas uniquement parce que le MVP 2025 provoque et obtient des fautes que les Wolves sont menés 2-0...