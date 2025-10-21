Oklahoma City Thunder – Houston Rockets, les cotes et pronostics avec Parions Sport en Ligne !

La saison NBA 2025-2026 démarre dans la nuit de mardi à mercredi (1h30), avec un superbe choc entre deux cadors de l’Ouest, Oklahoma City, le champion en titre, et Houston. Avant ce match d’ouverture, voici notre analyse des cotes proposées par PARIONS SPORT en Ligne, N°1 sur les cotes de la NBA*.

Après quatre mois de pause, la NBA reprend ses droits ! Dans la nuit de mardi à mercredi (à 1h30 heure française), un choc splendide va opposer le Thunder d’Oklahoma City, sacré champion en juin dernier, à l’un de ses plus sérieux concurrents dans la Conférence Ouest, les Houston Rockets. Découvrez les cotes et pronostics Parions Sport en Ligne pour ce choc Thunder – Rockets !

La rencontre aura des allures de fête, puisque Shai Gilgeous-Alexander, désigné MVP des dernières Finales, et ses camarades, vont se voir remettre leurs bagues de champion pour l’occasion. Le match n’aura néanmoins rien d’amical puisque Houston, deuxième en saison régulière à l’Ouest la saison passée avant d’être éliminé par Golden State au 1er tour des playoffs, a les dents qui rayent le parquet. Les Rockets veulent marquer les esprits et ont les armes pour y parvenir, même si ça ne s’annonce pas simple.

Découvrez le pari “+20 gagnant”, exclusivité PARIONS SPORT en Ligne ! Dès que l’équipe dont vous avez parié qu’elle “mène de 20 points d’avance ou gagne dans le temps réglementaire” mène de 20 points ou plus, le pari est considéré comme gagnant immédiatement même si l’adversaire revient ensuite au score et que le résultat final est différent.

OKC favori un soir de fête ?

Fred VanVleet, qui devait être le meneur titulaire cette saison, s’est gravement blessé au genou et manquera à l’appel. En face, Oklahoma City sera presque au complet, avec un doute sur la présence de Jalen Williams, l’autre All-Star de l’équipe, qui récupère d’une opération estivale au poignet.

La saison dernière, OKC avait remporté ses trois matches à domicile contre Houston et a un vrai ascendant psychologique dans sa salle du Paycom Center. Les cotes reflètent bien cette tendance, avec un Thunder dont la victoire dans le temps réglementaire est à 1,32*, avec un boost à 1,60* si les hommes de Mark Daigneault l’emportent par plus de 5 points d’écart, ce qui paraît envisageable.

Kevin Durant, une première… et un retour à la maison

Même si les Rockets ne s’imposent pas, leur attaque peut s’exprimer et poser des problèmes aux champions sortants. Pour illustrer cette force de frappe, l’un des hommes du jour sera évidemment Kevin Durant. Arrivé en provenance de Phoenix à l’intersaison, “KD” connaît bien Oklahoma City puisqu’il y a passé tout son début de carrière et y a été élu MVP. Même sous les huées auxquelles il se prépare assurément, l’imaginer marquer plus de 25.5 points est crédible et coté à 1.72*. Pour rappel, l’ancienne superstar des Warriors a joué 15 matches contre le Thunder dans sa carrière et tourne à plus de 30 points de moyenne face à cet adversaire !

Sengun attire le ballon

L’un des autres joueurs à surveiller côté Houston sera le pivot turc Alperen Sengun, phénoménal pendant l’Eurobasket avec son pays jusqu’en finale. Sengun est une machine à double-doubles et la cote pour qu’il capte plus de 9.5 rebonds face à OKC est à 1,90* sur PARIONS SPORT en LIGNE.

Notre pronostic pour Oklahoma City Thunder - Houston Rockets : Victoire d’OKC (+5), Kevin Durant marque plus de 25.5 points et Alperen Sengun prend plus de 9.5 rebonds. Cote totale : 5,22*

*cotes Parions Sport en Ligne du 20/10/2025 susceptibles d’évoluer

