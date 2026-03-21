Le Thunder n’ira pas voir Trump à la Maison Blanche

C’est un point de passage devenu culture depuis plus de 60 ans : celui du champion NBA en visite à la Maison Blanche au cours de la saison suivante au moment de jouer dans la capitale fédérale. Mais cette tradition se perd depuis les élections de Donald Trump en 2016 et 2024. Simple hasard ou non, le Oklahoma City Thunder rejoint la liste des équipes qui ont préféré faire l’impasse sur ce moment spécial dans le bureau ovale du Président américain. La franchise avait pourtant bel et bien eu des discussions avec des représentants de la Maison Blanche mais évoque un « timing qui ne colle pas » pour justifier son absence.

Est-ce qu’il s’agit d’une excuse ou que se cache-t-il derrière ce « timing » en question ? Trump est particulièrement occupé avec la guerre en Iran et il passe beaucoup de temps dans sa villa à Mar Lago, pour jouer au golf. Peut-être que son calendrier et celui du Thunder, qui joue contre les Wizards à Washington ce weekend, ne matchaient pas. L’équipe féminine de hockey sur glace, médaillée d’Or aux Jeux Olympiques d’hiver à Milan récemment, avait décliné l’invitation du Président en employant le même prétexte.

Difficile de savoir si c’est effectivement juste un hasard ou une manière de ne pas se rendre à la Maison Blanche sans l’exprimer frontalement à Donald Trump. Plusieurs équipes l’ont fait par le passé, dont les Golden State Warriors en 2017.