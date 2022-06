Paolo Banchero, futur premier choix de la draft chez les bookmakers

Depuis plusieurs jours, Jabari Smith Jr et Chet Holmgren font consensus pour le top 2 de la draft NBA 2022. Mais les retournements de situation sont fréquents à cette période. Ainsi, Paolo Banchero est désormais considéré comme le favori pour le first pick chez les bookmakers.

Il y a 72 heures, la cote de Banchero était à 17,0. Un chiffre conséquent, qui reflétait alors sa faible chance d’être sélectionné en première position. Elle est maintenant descendue à 1,5. Smith a donc logiquement fait le chemin inverse, de 1,5 à 2,5. Un véritable tremblement de terre pour les parieurs.

Les Bookmakers estiment ainsi que la probabilité de voir la star de Duke partir en 1 est de 66,7%. Certes, ils n’ont pas la science infuse. Mais une information capitale pourrait se cacher derrière ce virage à 90°.

Paolo Banchero en 1, une vraie possibilité ?

L’évolution de la cote de Paolo Banchero pourrait signifier que le Magic, qui dispose du first pick, a finalement l’intention de le sélectionner. Mais il y a quelques jours, le président des opérations basket Jeff Weltman a refusé de dire si le prospect avait fait un workout avec Orlando. Une décision plutôt étrange pour une franchise qui a publiquement communiqué sur ses workout avec Jabari Smith Jr et Chet Holmgren. Alors, peut-être que la draft nous réserve une grosse surprise ?

Il est tout à fait possible qu’une équipe tente de monter dans la draft et de récupérer le premier choix. Les Rockets, entre autres, sont très intéressés par Banchero et pourraient légitimement craindre que le Thunder le sélectionne en deuxième position. Un trade entre Orlando et Houston semble ainsi assez plausible. Un move qui ressemblerait à celui des Sixers et des Celtics en 2017, quand ils visaient respectivement Markelle Fultz (1) et Jayson Tatum (3).

De nombreux spécialistes voient en Banchero le joueur le plus talentueux de la draft. Kevin O’Connor, de The Ringer, l’a par exemple tout en haut de son "Big Board". L’ailier sort d’une saison à 17,2 points, 7,8 rebonds et 3,2 passes par match avec les Blue Devils. Il est globalement perçu comme le meilleur profil offensif de la cuvée.

