« Pas la fin du monde », Pop trop calme après la défaite de Team USA ?

La défaite de Team USA contre le Nigeria en match de préparation a fait du bruit aux Etats-Unis. Si le fiasco du Mondial 2019 avait pu s'expliquer par un effectif américain moins clinquant que par le passé, il n'y a plus d'excuses avec le roster monté pour les Jeux Olympiques. La presse et les observateurs ne pardonneront rien à ce groupe où figurent Kevin Durant, Damian Lillard, Bradley Beal et une majorité de All-Stars ou anciens All-Stars.

Le revers subi contre les Nigérians a logiquement fait réagir. En interne, le son de cloche est plutôt à l'optimisme et on aborde cet incident de parcours comme quelque chose de bénéfique.

"D'une certaine manière, je suis heureux que ce soit arrivé. La leçon que l'on tirera de ça sera peut-être le plus important pour nous dans ce tournoi olympique. J'ai trouvé que l'équipe du Nigeria avait joué de manière très physique. Ils ont fait du superbe travail à ce niveau-là. Ils ont aussi marqué beaucoup de paniers à 3 points. Il faut leur accorder du crédit", a expliqué Pop devant la presse. Je ne pense pas qu'il faille réagir comme si c'était la fin du monde. Pour gagner la médaille d'or, on va devoir se dépouiller, c'est tout".

Team USA battue par le Nigeria, une petite onde de choc !

Jayson Tatum, la star des Boston Celtics, a ajouté :

"Cette défaite contre le Nigeria nous montre que l'on devra jouer bien mieux que ça aux Jeux Olympiques. [...] On a encore jamais joué ensemble pour la plupart. On n'a pas 3 à 4 semaines pour que ça marche. Je pense que c'est une bonne chose pour nous d'avoir perdu. On va apprendre de ça en regardant la vidéo et rebondir".

Le rebond attendu devrai intervenir dès lundi, toujours à Las Vegas, contre une équipe à la base bien plus redoutable que le Nigeria : l'Australie, victorieuse de l'Argentine dans le même temps grâce à un game winner de Patty Mills.

