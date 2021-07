Malgré une longue saison, Kevin Durant n'a pas hésité à rejoindre Team USA pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Pourtant, avec son passif par rapport aux blessures, l'ailier des Brooklyn Nets aurait pu opter pour une période de repos pour récupérer.

Mais l'ancien de l'Oklahoma City Thunder voulait absolument disputer cette compétition avec son pays. Notamment pour rendre un hommage ultime à Kobe Bryant. Il ne s'agit pas d'un secret, le Black Mamba avait toujours à cœur de briller avec Team USA.

Il a ainsi remporté la médaille d'or aux JO à deux reprises : 2008 et 2012. Et KD a donc l'intention de suivre son exemple.

"Kobe Bryant est l'homme que nous admirions et regardions tous quand nous étions enfants. Et même lorsqu'il était vivant et qu'il jouait, son ADN était ancré en nous en tant que joueurs. De loin, il nous a appris ce qu'était le jeu, ce qu'était l'éthique du travail.

Et nous nous sommes tous inspirés de lui lorsqu'il jouait et lorsqu'il était en vie. Et maintenant qu'il n'est plus parmi nous, nous voulons tous honorer ses enseignements en allant sur le terrain et en jouant avec cette passion, avec cette énergie à chaque match.

Les gars qui étaient proches de lui comprennent comment il abordait chaque jour, surtout avec Team USA. Il était vraiment fier de faire partie de ce groupe et de cette équipe. Nous nous nourrissons tous de ce type d'énergie, et Kobe a toujours apporté cela. Donc il est toujours important pour chacun d'entre nous ici.

Il nous manque, il nous manque énormément parce qu'il serait ici, à nous soutenir", a assuré Kevin Durant en conférence de presse.