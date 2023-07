Pascal Siakam entre Atlanta et Indiana ?

Pascal Siakam est convoité et deux équipes relancent fréquemment Masai Ujiri : Atlanta et Indiana.

On ne sait pas bien ce que comptent faire les Toronto Raptors durant cette intersaison. Peu actifs dans le sens des arrivées, avec les signatures de Dennis Schröder et Jalen McDaniels, les Canadiens ont perdu Fred VanVleet et semblent un peu assis entre deux chaises. Les yeux des observateurs sont donc rivés sur Pascal Siakam, le seul All-Star dont disposent les Raptors à l'heure qu'il est.

D'après Michael Grange de Sportsnet, deux équipes discutent quotidiennement avec Masai Ujiri, le GM de la franchise, pour faire venir Siakam. Il s'agit des Atlanta Hawks, dont l'intérêt avait déjà été relayé ces derniers jours, mais aussi des Indiana Pacers, très intéressés à l'idée de passer un cap supplémentaire avec l'aide de "Spicy-P". Contrairement à d'autres membres des Raptors, Pascal Siakam ne s'est pas rendu à Las Vegas pour suivre la Summer League et, selon Grange, c'est autant en raison des rumeurs de trade que des difficultés de la franchise à lui offrir une prolongation digne de ce nom.

La saison dernière, Pascal Siakam était encore sur des moyennes impressionnantes avec 24.2 points, 7.8 rebonds et 5.8 passes par match. Cela lui avait permis de décrocher sa deuxième sélection pour le All-Star Game après celle de 2020. A Atlanta, un trio avec Trae Young et Dejounte Murray aurait du sens. Chez les Pacers, un one-two punch avec Tyrese Haliburton aurait fière allure.

Il faut quand même noter que la priorité affichée par Pascal Siakam est de rester à Toronto. C'est au sein de cette franchise qu'il est arrivé en NBA et c'est aussi là qu'il a grandement contribué dans la quête du titre en 2019, avec une victoire contre les Golden State Warriors.

Pascal Siakam bientôt aux Hawks ?