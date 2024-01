Pascal Siakam et les Pacers, des “discussions actives” !

Les Indiana Pacers et les Toronto Raptors se trouvent en "discussions actives" pour boucler un trade de l'intérieur Pascal Siakam.

Pascal Siakam va-t-il quitter les Toronto Raptors avant la deadline des trades le 8 février ? Cette question se pose sérieusement depuis plusieurs mois. Et encore plus après le récent deal concernant le départ d'OG Anunoby pour les New York Knicks.

Cependant, avec la fin de son contrat au terme de la saison, le Camerounais ne représente pas un joueur facile à bouger. Surtout qu'il a déjà prévenu tous ses prétendants : il n'a pas l'intention de prolonger et souhaite tester sa valeur lors de la Free Agency.

Et pourtant, d'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, les Indiana Pacers se trouvent en "discussions actives" avec les Raptors pour Siakam ! Intéressée depuis longtemps par l'intérieur, la franchise d'Indianapolis a visiblement accéléré sur les derniers jours.

Pour initier les négociations, les Pacers proposent un package autour de Bruce Brown et de trois choix au premier tour de la Draft. D'autres joueurs seront également concernés afin de faire matcher les salaires.

Autant dire qu'il s'agit d'une belle proposition, surtout en considérant la situation contractuelle de Pascal Siakam. D'ailleurs, si un tel investissement se confirme, Indiana a peut-être reçu certaines garanties sur l'envie du natif de Douala d'évoluer aux Pacers avec Tyrese Haliburton.

Dans le cas contraire, il n'y a aucun intérêt à payer un tel prix pour seulement quelques mois. En tout cas, ce dossier pourrait sérieusement bouger dans les jours à venir...

