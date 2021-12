Pat Connaughton a pris un violent coup de pompe dans la face

Si vous avez lu le Mook sur les Bad Boys, vous savez qu'on a évoqué avec Bruce Bowen son fameux kick dans la face de Wally Szczerbiak en 2002. Les scènes de ce genre sont quand même assez rares en NBA, mais il arrive de temps en temps qu'un joueur reprenne un pied dans la tronche. Pat Connaughton, le joueur des Milwaukee Bucks, a fait la connaissance avec la chaussure de Garrison Matthews lors de la rencontre entre les champions en titre et les Houston Rockets.

On est moins dans le high kick pur et dur à la Bowen, mais plus dans le coup du scorpion avec deuxième lame inattendue. Le geste est involontaire, mais le coup de talon est bien rude et Connaughton a eu du mal à reprendre ses esprits.

Garrison Matthews Knocks Down Pat Connaughton With Foot to Face pic.twitter.com/lISDSAJsaY — hoops bot (@hoops_bot) December 23, 2021

Le mythique high kick de Bruce Bowen

