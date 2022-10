Les Bucks privés d’un autre joueur majeur en début de saison

Les Milwaukee Bucks vont débuter le nouvel exercice avec deux absents de poids : Khris Middleton et Pat Connaughton.

Giannis Antetokounmpo va devoir carburer d’entrée. Le double-MVP se retrouve contraint de composer sans deux de ses meilleurs coéquipiers sur ce début de saison. Il est privé de Khris Middleton, le deuxième meilleur joueur des Milwaukee Bucks, qui se remet encore de sa blessure au genou, et de Pat Connaughton. Sixième homme de luxe ou titulaire, l’arrière de 29 ans est devenu un membre essentiel de la rotation. Il sort même de sa saison la plus prolifique en carrière avec 9,9 points, 4,2 rebonds et 39% à trois-points au compteur.

Le vétéran continue à passer des caps et il est attendu cette saison. Sauf qu’il va prendre du retard. En effet, la franchise a annoncé que Connaughton serait indisponible pour les trois prochaines semaines en raison d’une douleur au mollet. Les Bucks ne savent pas exactement comment le joueur a contracté cette blessure mais ils ne veulent prendre aucun risque à ce stade de la saison.

Les Bucks pourraient donc jouer une vingtaine de matches sans être au complet. Mais de toute façon, tout ce qui compte pour eux c’est d’arriver à pleine puissance au moment des playoffs.