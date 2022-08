Patrick Beverley débarque aux Lakers, THT au Jazz

Il n'y a pas si longtemps, les Los Angeles Lakers réclamaient une contrepartie importante à quiconque espérait recruter Talen Horton-Tucker. En quelques mois, la cote du jeune arrière a chuté et le voilà parti pour un rebond du côté du Utah Jazz. C'est ce bon vieux Patrick Beverley et sa langue bien pendue qui arrivent dans le sens inverse pour renforcer les Lakers dans leur quête de renouveau.

D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, Beverley rejoint les Lakers en échange de "THT" et de Stanley Johnson, pour apporter son expérience, sa défense et le caractère qui fait toujours de lui l'un des joueurs les plus détestés par l'équipe adverse. Utile pour aider les Timberwolves à passer un cap la saison dernière, Patrick Beverley a toujours aidé les équipes dans lesquelles il a évolué à se montrer combatives et ambitieuses, que ce soit à Los Angeles, Houston ou Minneapolis.

Utah étant clairement parti pour reconstruire depuis la base - Donovan Mitchell est sur le départ aussi - il s'agit d'une bonne opportunité de temps de jeu pour Talen Horton-Tucker, qui a eu du mal à s'exprimer à L.A. depuis le titre dans la bulle en 2020. Stanley Johnson, loin d'être mauvais lors de son passage chez les Lakers, devrait lui aussi avoir l'occasion de prouver sa valeur dans une saison sans pression.

On attend de voir maintenant de quelle manière Patrick Beverley et Russell Westbrook vont cohabiter si ce dernier est toujours un joueur des Lakers à la reprise. Les deux hommes se détestent cordialement, notamment à cause du traitement "dirty" que Beverley a fait subir à Westbrook, au point de provoquer, selon l'ancien MVP, une blessure il y a quelques années.

The Los Angeles Lakers are in advanced talks on a trade to acquire Utah Jazz guard Patrick Beverley for Talen Horton-Tucker and Stanley Johnson, sources tell ESPN. Deal could be finalized as soon as Thursday. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 25, 2022

