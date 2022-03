Les chiens ne font pas des chats, comme on dit. Adlaia Beverley a 14 ans et son père est le défenseur le plus tenace et insupportable qui soit pour quiconque l'a sur le dos un soir de match. Il est aussi l'un des joueurs qui vrillent le plus sur le plan verbal de toute la NBA, avec une jolie collection de fautes techniques en fin de saison (8 à l'heure actuelle). Patrick Beverley suit autant que possible les performances de sa fille sur le terrain et la conseille quand il peut.

Le meneur des Minnesota Timberwolves a posté un échange de messages avec sa fille, dimanche.

- Papa, j'ai marqué 14 points. - C'est bien mon bébé, j'aime ça. - Oh, et j'ai aussi pris une faute technique 😐 - Qu'est-ce que tu as dit pour te prendre une technique ? - Eh bien... La fille n'arrêtait pas de me pousser dans le dos mais l'arbitre n'a rien vu. Sauf que je ne me laisse pas faire comme ça. Donc je me suis retournée et j'ai commencé à lui gueuler au visage... Mais quand je suis revenue dans le match, j'ai marqué 10 points. - C'est cool, ça fait partie du jeu. Continue de prendre du plaisir ❤

D'un côté, vous imaginiez Patrick Beverley engueuler sa fille pour si peu ? L'ancien joueur des Clippers semble au contraire bien fier de sa progéniture qui sera peut-être, qui sait, joueuse en NCAA ou en WNBA à l'avenir...

L'échange entre Patrick Beverley et sa fille Adlaia

