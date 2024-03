Paul George aux Sixers, “le secret le moins bien gardé de la NBA” ?

Si Kawhi Leonard a déjà prolongé son contrat, assurant les Los Angeles Clippers de sa présence dans la nouvelle salle, l'Intuit Dome, pour les années à venir, le dossier Paul George n'est toujours pas réglé. Lui aussi en fin de bail l'été prochain, "PG13" n'est pas aussi certain de poursuivre l'aventure démarrée en 2019. D'après Keith Pompey, beat writer des Sixers pour le Philly Inquirer, il est même probable que le projet de l'ancienne star des Pacers et du Thunder soit de retrouver la Conférence Est...

Ce ne sont que des rumeurs pour le moment, bien entendu, mais Pompey parle de l'envie de Paul George de s'engager avec les Philadelphie Sixers pour la saison prochaine, indiquant même qu'il s'agit du "secret le moins bien gardé en NBA".

Paul George rêvait de jouer en Californie et d'y gagner un titre avec l'une des équipes de Los Angeles. Osera-t-il en partir juste avant que les Clippers ne s'installent à Inglewood, avec une identité et un palmarès qu'ils n'auront plus à partager avec les Lakers ?

Il y a aussi la possibilité que George et ses représentants se servent d'un intérêt de la part des Sixers comme argument de négociations avec les Clippers. Dans tous les cas, ce sera un dossier majeur de l'intersaison en NBA.

Kawhi Leonard prolonge aux Clippers ! Paul George c'est pour bientôt ?